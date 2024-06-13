Жена Реброва поражает идеальной фигурой: она моложе мужа-тренера сборной на 15 лет

Представляем супругу главного тренера сборной Украины

Супруга тренера сборной Украины Сергея Реброва, которому уже 17 июня предстоит первый матч во главе команды на Евро-2024, Анна Реброва будет одним из главных мотиваторов нашего рулевого во время самого престижного футбольного турнира 2024 года. И сегодня внимание болельщиков приковано, в том числе, и к ней.

Анне Ребровой 35-ть и она на 15 лет моложе своего супруга, которому 3 июня исполнилось 50. "Телеграф" решил поближе познакомить читателей с любимой женщиной главного тренера национальной сборной Украины.

По профессии Реброва — психолог. Однако, сейчас она весьма далека, от практической психологии. Анна активно ведет свой канал на YouTube. Сейчас он насчитывает более 27 000 подписчиков.

Как пишет сама Анна, канал — это видеоблог о ее жизни, потому и контент соответствующий. Она делится с подписчиками простыми рецептами, своими тренировками, советами по психологии. Кроме того, она берет интервью у жен футболистов и самих спортсменов. Среди них: Мария Гусева, Анастасия Конопля, супруги Ярмоленко и Пятовы, и, конечно же, сам Сергей Ребров.

В браке пара Ребровых родила двоих сыновей: Александра, которому уже восемь лет и Никиту (шесть).

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