Черкассы в транспортном стрессе: кошельки пассажиров "похудеют"

Черкассы готовятся к очередному подорожанию

Жителям Черкасс следует готовиться к дополнительным расходам на проезд. С 10 марта возрастут тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Стоимость проезда в маршрутках вырастет с 13 до 16 гривен, а в троллейбусах – с 10 до 13 гривен. Подготовка к повышению велась с января.

Кроме городского транспорта, подорожал и междугородний. Стоимость билета на автобус из Черкасс в Киев выросла до 450 гривен. Раньше билет стоил 400 гривен. Последнее повышение цен на проезд в Киев произошло в сентябре 2024 года, когда стоимость выросла с 350 до 400 гривен.

"Телеграфу" на автостанции "Дашковича" также сообщили о росте стоимости билетов в Канев. Они сейчас стоят 207 грн. Еще одно популярное направление – на Полтаву стоит 690 грн.

Подорожание проезда произошло не только в Черкассах – волна роста стоимости прокатилась по Украине. Пригородные маршрутки выросли в цене в Киеве, в Каменском Днепропетровской области подорожал проезд в трамваях.

Как ранее рассказывал "Телеграф", из-за роста стоимости электроэнергии и расходных материалов подорожает городской электротранспорт в Николаеве. Билет с оплатой наличными будет дороже электронного.