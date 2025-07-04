"Лабуда или заяц-мутант?" В сети завирусилось видео, как ребенка поздравил аниматор в необычном костюме

Эта игрушка сейчас мегапопулярна

Под Харьковом во время поздравления ребенка аниматором был непривычный для всех пес Патрон или белый зайчик, а Лабубу. Пользователи в сети не оценили такое следование трендам.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Отмечается, что аниматора в необычном костюме увидели в селе Алексеевка.

"Огромного Лабубу заметили на Алексеевке. Кто еще не в курсе, это игрушка-монстр, созданная гонконгским художником. И сейчас она мега-популярна по всему миру", — говорится в сообщении.

На видео розовая Лабуба, с характерной зубастой улыбкой, поздравляет ребенка с днем рождения. Аниматор пританцовывает и обнимает ребенка. Кстати, вокруг собралось немало людей, чтобы посмотреть на такой перфоменс.

В то же время в комментариях пользователи не в восторге от популяризации Лабубу. Большинство людей вообще не понимают, чем и кому эти существа нравятся. Пользователей пугает не только внешность этой Лабубы, но и то, что она игрушка-монстр.

Заметим, что Лабубу (Labubu) – это коллекционные плюшевые игрушки в виде монстров, созданные гонконгским художником Кассингом Лунгом. Они особенно популярны благодаря своему уникальному дизайну: большим ушам, большим глазам и броским зубам. Лабубу – персонаж из фантастической вселенной "The Monsters", а сами игрушки продаются через китайскую сеть магазинов Pop Mart.

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