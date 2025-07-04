"Лабуда чи заяць-мутант?" У мережі завірусилось відео, як дитину привітав аніматор у незвичному костюмі

Ця іграшка зараз мегапопулярна

Під Харковом під час привітання дитини аніматором був незвичний для усіх пес Патрон чи білий зайчик, а Лабубу. Користувачі у мережі не оцінили таке слідування трендам.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зазначається, що аніматора в незвичному костюмі побачили у селі Олексіїївка.

"Величезного лабубу помітили на Олексіївці. Хто ще не в курсі, це іграшка-монстр, створена гонконзьким художником. І зараз вона мегапопулярна по всьому світу", — йдеться у повідомленні.

На відео рожева Лабубу, з характерною зубатою посмішкою, вітає дитину з днем народження. Аніматор тримає кульки та навіть пританцьовує. До слова, навколо зібралось чимало людей, аби подивитись на такий перфоменс.

Водночас у коментарях користувачі не в захваті від популяризації Лабубу. Більшість людей взагалі не розуміють чим і кому ці істоти подобаються. Користувачів лякає не тільки зовнішність цієї Лабубу, а й те, що вона іграшка-монстр.

Зауважимо, що Лабубу (Labubu) — це колекційні плюшеві іграшки у вигляді монстрів, створені гонконзьким художником Касінгом Лунгом. Вони особливо популярні завдяки своєму унікальному дизайну: великим вухам, великим очам та помітним зубам. Лабубу — персонаж з фантастичного всесвіту "The Monsters", а самі іграшки продаються через китайську мережу магазинів Pop Mart.

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