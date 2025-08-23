"Это уже просто бред": водители Uklon довели харьковчанку до ярости (видео)

Ситуация уже стала обыденностью

Качество услуг популярного сервиса такси "Uklon" просело, а клиенты жалуются на то, что водители приезжают не по указанному адресу. Несмотря на это они все равно включают платное ожидание.

С подобной ситуацией столкнулась жительница Харькова с никнеймом beyourself1654. Ситуацию она описала в соцсети Instagram.

По словам женщины, она живет на угловом доме однако, чтобы дойти до перекрестка ей надо пройти два светофора. При этом на ее улице одностороннее движение, из-за чего водители не особо хотят подъезжать к ее адресу.

Автор видео отмечает, что после того, как водители останавливаются на соседней улице, они включают счетчик за ожидание, пока ей приходится постоянно искать нужную машину. При этом женщина жалуется, что если раньше такие ситуации случались в одном случае из десяти, то сейчас в одном случае из десяти водитель приезжает по нужному адресу.

Она отметила, что в новой ситуации водитель не стал ей сообщать о том, что приехал на соседнюю улицу даже когда у нее начали списывать деньги за простой. Когда она набрала водителя, чтобы узнать где он, тот сказал, что "надо было позвонить и уточнить".

"Позвонить и уточнить, подъехали ли вы под мой дом? Извините, но это уже просто бред" автор видео

Пользователи сети отмечают, что ситуация не единичная и тоже рассказали свои истории.

В сети жалуются на качество Uklon

Как сообщалось ранее, сервис Uklon и раньше попадал под шквал критики. Например, ранее пользователи много жаловались на то, что он позволяет расплатиться лишь наличкой.