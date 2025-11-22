Не наближайтесь. У Харкові побачили небезпечного хижака (відео)
Тварина була налякана та швидко втікла
У Харкові майже серед центру міста бігала дика тварина. Руда хижачка налякано перебігала вулицю, коли її побачили місцеві.
Про це свідчить опубліковане у місцевих пабліках відео. На ньому добре видно, що лисиця боїться людей, але все одно зайшла аж в центр міста.
Тварина має характерне руде хутро та пухнастий хвіст. Статура тіла у лисиці середня, вгодована. Поведінка хижачки досить знервована та полохлива, що може свідчити про те, що вона досить рідко бачить людей.
Поява тварини у місті може свідчити про те, що вона шукала їжу. Але не слід забувати, що лисиця — хижак, наближатися до неї не можна та небезпечно.
Для довідки
Лисиця — це хижак, який може бути переносником сказу. Ця вірусна хвороба смертельна для людини та домашніх тварин. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка тварини, до якої можна зарахувати наближення хижака до людей. Саме тому лисиць та інших диких тварин на вулиці не можна чіпати.
Вихід лисиці в центр Харкова може бути як ознакою хвороби, так і простим способом знайти, щоб з'їсти. Але, попри свій гарний вигляд, лисиця — хижак, займати її небезпечно.
