Не наближайтесь. У Харкові побачили небезпечного хижака (відео)

Тварина була налякана та швидко втікла

У Харкові майже серед центру міста бігала дика тварина. Руда хижачка налякано перебігала вулицю, коли її побачили місцеві.

Про це свідчить опубліковане у місцевих пабліках відео. На ньому добре видно, що лисиця боїться людей, але все одно зайшла аж в центр міста.

Тварина має характерне руде хутро та пухнастий хвіст. Статура тіла у лисиці середня, вгодована. Поведінка хижачки досить знервована та полохлива, що може свідчити про те, що вона досить рідко бачить людей.

Поява тварини у місті може свідчити про те, що вона шукала їжу. Але не слід забувати, що лисиця — хижак, наближатися до неї не можна та небезпечно.

Для довідки

Лисиця — це хижак, який може бути переносником сказу. Ця вірусна хвороба смертельна для людини та домашніх тварин. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка тварини, до якої можна зарахувати наближення хижака до людей. Саме тому лисиць та інших диких тварин на вулиці не можна чіпати.

Вихід лисиці в центр Харкова може бути як ознакою хвороби, так і простим способом знайти, щоб з'їсти. Але, попри свій гарний вигляд, лисиця — хижак, займати її небезпечно.

