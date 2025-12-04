Вакансий — море. Где в Харькове можно зарабатывать 50 тысяч гривен в месяц

В Харькове и области наиболее востребованы представители рабочих профессий

В Харьковской области, по состоянию на 4 декабря, работодатели предлагают работу для 2816 вакансий. Больше всего готовы платить машинистам, специалистам и сварщикам.

Согласно информации Харьковской областной военной администрации (ХОВА), на текущей неделе список самых востребованных вакансий возглавляет вакансия машиниста погрузочной машины. Таким специалистам готовы платить 50 тысяч гривен.

Далее вакансии расположены следующим образом:

Сварщик сможет получать – 35 тысяч гривен,

Торговый представитель – 33 тысячи гривен,

Монтажник – 30 тысяч гривен,

Специалист – 26 тысяч гривен,

Экономист по труду – 25 тысяч гривен,

Инженер по проектированию механизированных разработок – 24950 гривен,

Менеджер по региональному развитию – 24900 гривен,

Наладчик полиграфического оборудования – 23 тысячи гривен,

Резьбошлифовщик – 20200 гривен.

Вакансии недели в Харьковской области. Фото ХОВА

Также указано, что полный перечень актуальных вакансий постоянно меняется. С ним можно ознакомиться по ссылке.

"По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729", — сказано в сообщении.

Добавим, что согласно данным Государственной службы занятости, по состоянию на 4 декабря 2025 года, на Едином портале вакансий зарегистрировано 236 160 предложений. Из них, лишь за текущий день, опубликовано 1103 вакансии.

Количество актуальных вакансий в Украине

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат Украины Наталья Пипа объяснила, почему повысить зарплаты учителям до 24 тысяч гривен пока невозможно.