Вакансій – море. Де у Харкові можна заробляти 50 тисяч гривень на місяць

У Харкові та області найбільш затребувані представники робітничих професій

У Харківській області, станом на 4 грудня, роботодавці пропонують роботу для 2816 вакансій. Найбільше готові платити машиністам, спеціалістам та зварювальникам.

Згідно з інформацією Харківської обласної військової адміністрації (ХОВА), цього тижня список найбільш затребуваних вакансій очолює вакансія машиніста вантажної машини. Таким фахівцям готові платити 50 тисяч гривень.

Далі вакансії розташовані наступним чином:

Зварювальник зможе отримувати – 35 тисяч гривень,

Торговий представник – 33 тисячі гривень,

Монтажник – 30 тисяч гривень,

Фахівець – 26 тисяч гривень,

Економіст з праці – 25 тисяч гривень,

Інженер з проектування механізованих розробок – 24950 гривень,

Менеджер з регіонального розвитку – 24900 гривень,

Наладник поліграфічного обладнання – 23 тисячі гривень,

Різьбошліфувальник – 20200 гривень.

Вакансії тижня у Харківській області. Фото ХОВА

Також зазначено, що повний перелік актуальних вакансій постійно змінюється. З ним можна ознайомитись за посиланням.

"З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що згідно з даними Державної служби зайнятості, станом на 4 грудня 2025 року, на Єдиному порталі вакансій зареєстровано 236 160 пропозицій. З них, лише за поточний день, опубліковано 1103 вакансії.

Кількість актуальних вакансій в Україні

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат України Наталія Піпа пояснила, чому підвищити зарплати вчителям до 24 тисяч гривень поки що неможливо.