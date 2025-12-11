Сто лет "Металлисту": как домашний стадион харьковской команды прошел путь от кладбища до арены Евро-2012 (фото, видео)

Стадион почти ровесник клуба — ему 99 лет, и на его территории до сих пор стоит архитектурное сооружение, построенное еще в 1926 году

11 декабря 2025 исполняется ровно сто лет со дня, когда в Харькове появился футбольный клуб "Металлист". За это время он успел пережить триумфы, падение, возрождение и снова найти свое место в украинском футболе. Вместе с клубом свою историю писал и стадион "Металлист" — арена, которую сегодня трудно узнать по сравнению с ее изначальным видом.

У истоков – стадион до 1950-х

В 1925 году харьковские металлисты – работники паровозостроительного завода – вместе с городскими спортивными активистами решили создать собственную футбольную команду и построить для нее стадион. Идея получила личную поддержку Анастаса Микояна, поэтому работы начались быстро. На месте бывшего кладбища Святого Духа появилась футбольная арена, открытая 12 сентября 1926 года, хотя трибуны еще не были достроены. Была только одна западная трибуна на 500 зрителей.

Западная трибуна (ориентировочно 1930 год)

В 1930-е стадион расширили: построили восточную трибуну, спортивные залы, раздевалки, места для проведения массовых мероприятий. В те годы арена не раз меняла название — "ХПЗ", "Зенит", "Трактор", а перед войной стала главным спортивным центром Харькова. Вторая мировая война практически уничтожила стадион – трибуны превратились в руины. Однако уцелела ротонда Входного кассового павильона, увенчанная куполом.

Центральный вход на стадион (примерно 1930 год), разрушенный во время Второй мировой войны

Ротонда стадиона во время войны 1943 год

Восстановление и новая эра спорта: 1950–1970-е

Возрождение "Металлиста" началось в 1949 году. В последующие годы стадион снова пережил ряд переименований — "Дзержинец", "Авангард" — и только в 1963 году вернул первоначальное название.

Ротонда с названием стадиона "Дзержинец"

Стадион Металлист и тогда поражал масштабами

В середине 60-х стартовала масштабная реконструкция. Арена была рассчитана на 40 тысяч зрителей, впервые в СССР оборудовали дренажную систему поля, а трибуны накрыли крышей. К 1974 году стадион получил электронное табло, освещение, спортивные помещения, гостиницу под трибуной и медико-восстановительный центр. Однако строительство Южной трибуны затянулось на десятилетие – ее недостроенный каркас простоял вплоть до начала 2000-х.

Восточная и южная трибуны в 2005 г

Реконструкция к Евро-2012 и современный вид

Самые грандиозные изменения арена пережила в 2007-2009 годах, когда Харьков готовился к матчам Евро-2012. Реконструкция предполагала полное обновление ключевых частей стадиона. Восточную трибуну полностью снесли и построили заново, а Южную достроили и модернизировали. Одним из самых масштабных этапов стало установка 24 опор и гигантской крыши весом более 3400 тонн.

Панорама стадиона "Металлист" в Харькове

Также обустроили новую систему освещения мощностью 2 400 люксов, смонтировали 42 000 сидений и два больших LED-табло, уложили современные беговые дорожки Mondo и построили пятиэтажный VIP-комплекс.

В декабре 2009 года стадион был торжественно открыт после реконструкции.

В 2021 году стадион получил статус базы олимпийской подготовки и официально был переименован в Спортивный комплекс "Металлист". А та самая ротонда до сих пор стоит — купол из монолитного железобетона венчает скульптура дискобола авторства Матвея Манизера.

Та самая Ротонда после реконструкции

Что известно о клубе "Металлист"

"Металлист" был одним из самых ярких клубов Украины. На его счету победа в Кубке СССР 1987/88. После распада СССР "Металлист" стал постоянным участником чемпионата Украины. "Золотая эра" клуба пришлась на период президентства Александра Ярославского (2006-2012), когда команда под руководством тренера Мирона Маркевича шесть раз завоевала бронзовые медали Премьер-лиги и дошла до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА (сезон 2011/12). В сезоне 2012/13 клуб получил серебряные медали чемпионата Украины.

Харьковский "Металлист" сезона 2007/08

В 2016 году из-за финансовых проблем и отказа тогдашнего владельца Сергея Курченко погасить долги, клуб потерял профессиональный статус и прекратил существование. На его основе возникли два новых проекта: "Металлист 1925", созданный болельщиками и бывшими игрокам, и недолго просуществовавший СК "Металлист".

