Бизнесмен, глава ОГА, спортсмен. Что известно о новом главе Минагрополитики

Он заменит в этой должности и.о. Тараса Высоцкого

Изменения чиновников в правительстве продолжаются. Новым министром аграрной политики и продовольствия должен стать Виталий Коваль. 5 сентября Рада уже проголосовала за его отставку с поста главы Фонда госимущества.

Виталий Коваль в большой политике с 2019 года, когда он был назначен главой Ровенской ОГА. "Телеграф" рассказывает о политике подробнее:

Биография

Виталию Ковалю 43 года, он из города Березно Ровенской области. Его отец Станислав Коваль – заслуженный тренер, в честь которого в Ровенской области проводится ежегодный турнир.

В 2003 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело (магистр). В 2017 году получил степень MBA во Львовской бизнес-школе УКУ.

Женат. Воспитывает двух дочерей.

Карьера

До попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом. Так, в 2006-2019 годах возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако". В 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".

В 2019 году назначен на должность председателя Ровенской ОГА, с 24 февраля 2022 года – председатель Ровенской ОВА соответственно.

В 2023 году назначен на должность главы Фонда госимущества (ФГИУ). В должности главы Фонда госимущества Коваль заменил Рустема Умерова.

Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Возглавляет областную федерацию греко-римской борьбы.

Член Национального олимпийского комитета. Первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины. Вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минкультом будет руководить однокурсник Андрея Ермака Николай Точицкий.