Новая страшилка или реальность: что действительно будет с ценами на автогаз, рассказал эксперт

В соцсетях заявили, что цена на автогаз будет не менее 40 гривен за литр

В понедельник, 25 ноября, в телеграмм-каналах и некоторых СМИ начали массово распространять информацию о том, что с начала года цены на автогаз достигнут 40 гривен и даже больше, и причина тому — увеличение акцизов. Впрочем, никаких подтверждений ни издания, ни телеграмм-каналы не приводят. Поэтому "Телеграф" решил узнать, действительно ли цены на автогаз могут так резко подскочить, это всего лишь очередная страшилка для населения. Текущую ситуацию на авторынке прокомментировал Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95.

Эксперт рассказал, что цены на автогаз отреагировали уже на предварительное увеличение акцизов. "На сегодняшний день я не вижу оснований для 40 гривен за литр. Цены уже выросли. Так совпало, что поднятие акцизов сопровождалось ростом цен снаружи (то есть на оптовом рынке. — Ред.), и поэтому получился эффект неприятного подорожания".

Но сейчас, отмечает Артем Куюн, нет причин для дальнейшего удорожания. И с 1 января, когда будет новая волна поднятия акцизов, украинцам не нужно бояться подорожания автогаза. Ведь, согласно графику, акциз на LPG с 1 января 2025 подорожает всего на несколько евро. "Это не те показатели, которые нам дали бы 40 гривен за литр".

"Самое главное, что распространение этой информации о 40 гривен за литр носит какой-то заказной характер", — отмечает эксперт. Однако кому выгодна такая дезинформация, сказать сложно.

"Просто автогаз — это продукт с очень неэластичным спросом. И он будет дешев в Украине настолько, насколько возможно. Нефтетрейдеры не очень любят им торговать, потому что на этом продукте всегда малейшая маржа. Каждая копейка роста цен на автогаз будет отбивать потребителей, а конкуренция здесь очень и очень острая. Поэтому автогаз будет дорожать не больше, чем возможно. На бензине и дизеле есть пространство поиграть в маркетинг и т.д., а на автогазе такого не сделаешь", — подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" также писал, что в дополнение к акцизам из-за новых налогов для АЗС в Украине могут исчезнуть малые автозаправки. Нардеп Южанина считает, что с помощью законопроекта №11416 лоббируют интересы крупных компаний.