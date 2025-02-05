Китайцы уже приезжают в Украину после закрытия USAID: в сети возмущены

Украинцы не оценили такую инициативу

Ирпенскую громаду в Киевской области посетили представители Ассоциации среднего и малого бизнеса Китая, в состав которой входит более 320 тысяч предприятий и компаний. Во время рабочей встречи обсуждались возможные направления сотрудничества.

Об этом сообщила депутат и секретарь Ирпенского горсовета Анжела Макеева. Однако в комменатриях под постом украинцы начали выражать недовольство по поводу партнерства с бизнесом из КНР — страны, которая "вместе с РФ ведет вооруженную агрессию против Украины".

Известно, что в Ирпенскую громаду на днях прибыла делегация из Китая, которая объединяет представителей среднего и малого бизнеса. Во время общения поднимался вопрос возможного взаимодействие в сфере внедрения альтернативных источников энергоснабжения для обеспечения бесперебойной работы всех коммунальных объектов Ирпеня.

"Также рассмотрели перспективы обеспечения жилого фонда города современными энергоэффективными технологиями — солнечными панелями и другими системами для термомодернизации.Важным аспектом является то, что такое сотрудничество открывает новые возможности для развития местного бизнеса и налаживания экономических связей", — написала Макеева.

Однако такую инициативу не оценили украинцы, которые начали обвинять руководство громады в сотрудничестве с потенциально опасной страной, которая решила "разведать" ситуацию в Украине после приостановки работы Агентства США по международному развитию (USAID).

В комментариях можно также прочесть о том, что Китай всегда инвестирует деньги под большие проценты и все делает исключительно в своих интересах:

Напомним, вто время, когда весь мир наблюдает за российской агрессией против Украины, некоторые западные эксперты предостерегают, что долгосрочная угроза со стороны Китая может быть даже более серьезной. На фоне экономического и военного роста КНР, ее претензий на региональное доминирование и попыток изменить мировой порядок американские аналитики все чаще рассматривают Пекин как главного стратегического соперника США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что администрация президента США Дональда Трампа приказала Госдепу приостановить оказание помощи другим государствам на три месяца. Под аудит попадет деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).