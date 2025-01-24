"Киевстар" покупает Uklon. СМИ узнали детали сделки
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Переговоры между "Киевстаром" и Uklon о возможном приобретении продолжались, по меньшей мере, с июля 2023 года
Телеком-компания в Украине "Киевстар" подала в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление о согласовании соглашения о приобретении сервиса такси в Украине. Речь идет за Uklon.
Об этом сообщили в материале Forbes Ukraine. Журналисты оценили, сколько может стоить компания.
Так, в декабре 2024 года в АМКУ поступили заявления от "Киевстара" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD, говорится в ответе Комитета на запрос издания.
АМКУ получил заявку о предоставлении разрешения "Киевстар" на приобретение контроля (через ООО "Уклон Корпорейт") над активами "Уклон Украина", обеспечивающими осуществление деятельности по райд-хейлингу, доставке и онлайн-рекламе, отмечается в ответе.
Сколько будет стоить
Forbes Ukraine оценил текущую цену компании и она может составить 40-80 млн долларов. А в гривне – 3 353 948 936.
По информации источников ЭП, переговоры между "Киевстаром" и Uklon о возможном приобретении продолжались, по меньшей мере, с июля 2023 года. Одной из причин затягивания принятия положительного решения, по данным ЭП, могла быть валюта сделки.
Ведь "Киевстар" стремился провести сделку в гривнах. Ведь обмен больших сумм долларов сейчас сложен.
Напомним, мобильный оператор "Киевстар", ранее не угодивший пенсионерам со льготным тарифом LOVE UA Комфорт, предлагает абонентам других компаний переходить к нему со своим номером. Однако украинцы, уже являющиеся клиентами "Киевстара", продолжают жаловаться на его политику.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вырастут тарифы мобильных операторов Vodafone и Киевстар. Речь идет о повышении стоимости на 40-60 гривен.