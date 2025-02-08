Vodafone запустив дзвінки через Wi-Fi. Українці оцінили якість нової послуги

Vodafone запускає VoWiFi — дзвоніть навіть там, де немає мережі.

Сучасний мобільний зв’язок дуже швидко розвивається. Тепер навіть слабкий сигнал мережі більше не стане на заваді вашому спілкуванню.

Vodafone запустив VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – технологію, яка дозволяє здійснювати дзвінки через Wi-Fi, навіть якщо мобільний сигнал слабкий або відсутній.

Як працює VoWiFi?

VoWiFi — це можливість телефонувати та приймати дзвінки за допомогою звичайного Wi-Fi-з’єднання. Якщо ви перебуваєте в місцях зі слабким мобільним покриттям (наприклад, у підвалах, торгових центрах або за містом), вам більше не потрібно турбуватися про втрату зв’язку – достатньо мати доступ до Wi-Fi.

Переваги VoWiFi:

Зв’язок навіть там, де слабкий сигнал мобільної мережі.

Безперервні дзвінки: якщо ви переходите з Wi-Fi у зону LTE, виклик не переривається.

якщо ви переходите з Wi-Fi у зону LTE, виклик не переривається. Висока якість звуку: більше ніяких перешкод або запізнень у розмові.

більше ніяких перешкод або запізнень у розмові. Без додаткових витрат: дзвінки тарифікуються так само, як і в мережі мобільного оператора.

Що кажуть користувачі?

Як підключити VoWiFi?

VoWiFi працює на більшості сучасних смартфонів. Щоб активувати послугу, потрібно:

Переконатися, що ваш телефон підтримує VoWiFi. Увімкнути функцію в налаштуваннях смартфона. Підключитися до будь-якої Wi-Fi-мережі – і все, можна телефонувати!

Технологія VoWiFi від Vodafone — це комфорт і свобода зв’язку, незалежно від вашого місця перебування. Тепер ви можете завжди бути на зв’язку там, де це потрібно!

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