Vodafone запустив дзвінки через Wi-Fi. Українці оцінили якість нової послуги
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Vodafone запускає VoWiFi — дзвоніть навіть там, де немає мережі.
Сучасний мобільний зв’язок дуже швидко розвивається. Тепер навіть слабкий сигнал мережі більше не стане на заваді вашому спілкуванню.
Vodafone запустив VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – технологію, яка дозволяє здійснювати дзвінки через Wi-Fi, навіть якщо мобільний сигнал слабкий або відсутній.
Як працює VoWiFi?
VoWiFi — це можливість телефонувати та приймати дзвінки за допомогою звичайного Wi-Fi-з’єднання. Якщо ви перебуваєте в місцях зі слабким мобільним покриттям (наприклад, у підвалах, торгових центрах або за містом), вам більше не потрібно турбуватися про втрату зв’язку – достатньо мати доступ до Wi-Fi.
Переваги VoWiFi:
- Зв’язок навіть там, де слабкий сигнал мобільної мережі.
- Безперервні дзвінки: якщо ви переходите з Wi-Fi у зону LTE, виклик не переривається.
- Висока якість звуку: більше ніяких перешкод або запізнень у розмові.
- Без додаткових витрат: дзвінки тарифікуються так само, як і в мережі мобільного оператора.
Що кажуть користувачі?
Як підключити VoWiFi?
VoWiFi працює на більшості сучасних смартфонів. Щоб активувати послугу, потрібно:
- Переконатися, що ваш телефон підтримує VoWiFi.
- Увімкнути функцію в налаштуваннях смартфона.
- Підключитися до будь-якої Wi-Fi-мережі – і все, можна телефонувати!
Технологія VoWiFi від Vodafone — це комфорт і свобода зв’язку, незалежно від вашого місця перебування. Тепер ви можете завжди бути на зв’язку там, де це потрібно!
Раніше "Телеграф" писав, що Lifecell піднімає тарифи: чи є щось доступне для пенсіонерів?