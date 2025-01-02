Закрытие ФЛП: повлияет ли это на экономику Украины

Несколько десятков ФЛП тоже выйдет из Украины для того, чтобы как-то перебыть зиму прежде всего

Вклад ФЛП в бюджет минимальный. Поэтому государство не обратит внимания на их массовые закрытия.

Об этом сообщил экономист Александр Савченко в эфире Ранок.LIVE. Он заявил, что деятельность предпринимателей больше направлена на самовыживание в сложных условиях.

Финансист также прогнозирует, что тысячи граждан могут покинуть страну, чтобы пережить зиму в условиях меньшего финансового давления.

"Вклад ФЛП в бюджет минимален, поэтому налоговая не обращает внимание, сколько ФЛП открылось, сколько закрылось. ФЛП – это не для наполнения бюджета, а для самовыживания украинцев, семей, которым государство не может ничего дать, где трудно найти работу. И потому люди сами о себе заботятся, регистрируют ФЛП, занимаются торговлей, каким-то простым производством. И потому не повлияет это закрытие, хоть все это, конечно, негатив. Когда были введены перспективы увеличить налогообложение ФЛП и украинцев, я так прикинул, что где-то 1100 украинцев выйдут из Украины за границу, и их подтолкнет несколько десятков ФЛП для того, чтобы как-то перебыть зиму в первую очередь., потому что тяжело", — сказал он.

Напомним, закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5%.

Кроме того, закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они будут это делать с 1 января.

В 2025 году для ФЛП возвращается обязательная уплата ЕСВ, которую с весны 2022 года сделали добровольной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто и сколько заплатит государству с 1 января 2025 года.