Доллар по 55 и падение экономики: НБУ показал пессимистичный прогноз для Украины

Неблагоприятный прогноз используется для проведения стресс-тестов

Национальный банк Украины обнародовал экономические прогнозы на ближайшие годы. При этом в одном из них он приводит совсем пессимистический сценарий.

Более подробно об этом можно прочитать в материале "Телеграф": От 42,7 грн… В НБУ озвучили прогнозы по курсу доллара в ближайшие три года

Стоит отметить, что ниже будет приведен неблагоприятный макроэкономический сценарий. Подобный разрабатывается в основном как способ провести моделирование устойчивости экономики Украины в шоковых условиях. Он может стать реальностью, если дела для Украины пойдут крайне негативно. Например, если будет дальнейшее разрушение критических предприятий вследствие боевых действий, ограничения западной поддержки, проблемы с экспортом зерна, падение инвестиций, девальвация гривны и т.д.

Согласно этому неблагоприятному сценарию курс доллара в следующие годы может стать (на конец года):

2025 год — 47,7 грн/доллар;

2026 год — 52,4 грн/доллар;

2027 год — 55,1 грн/доллар.

В среднем за год он может быть:

2025 год — 45,3 грн/доллар;

2026 год — 50,6 грн/доллар;

2027 год — 54,1 грн/доллар.

Даже в негативном сценарии НБУ прогнозирует стремительное замедление инфляции:

2025 год — 17,9%;

2026 год — 12,5%;

2027 год — 6%.

Также там считают, что рецессия экономики в этом случае будет продолжаться два года, а потому она перейдет к росту:

2025 год — -3,1%;

2026 год — -2,2%;

2027 год — +3,3%.

НБУ использует подобные показатели для того, чтобы проводить стресс-тесты разных финансовых учреждений. Например, если регулятор посчитает, что какой-то из украинских банков не сможет выжить в таких условиях, то он может потребовать увеличить капитал. Ну а если банк откажется выполнять требование, то у него могут забрать лицензию.

Как сообщалось ранее, евро может заменить доллар в Украине. В Киеве говорят, что уже рассматривают возможность отойти от доллара США как валюты основной курсовой привязки.