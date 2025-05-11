Долар по 55 та падіння економіки: НБУ показав песимістичний прогноз для України

Несприятливий прогноз використовується для проведення стрес-тестів

Національний банк України оприлюднив економічні прогнози на найближчі роки. При цьому в одному з них він наводить песимістичний сценарій.

Детальніше про це можна прочитати у матеріалі "Телеграф": Від 42,7 грн… У НБУ озвучили прогнози щодо курсу долара в найближчі три роки

Варто зазначити, що нижче буде наведено несприятливий макроекономічний сценарій. Подібний розробляється переважно як спосіб провести моделювання стійкості економіки України в шокових умовах. Він може стати реальністю, якщо справи для України будуть дуже негативними. Наприклад, якщо буде подальша руйнація критичних підприємств внаслідок бойових дій, обмеження західної підтримки, проблеми з експортом зерна, падіння інвестицій, девальвація гривні тощо.

Згідно з цим несприятливим сценарієм курс долара в наступні роки може стати (на кінець року):

2025 рік — 47,7 грн/долар;

2026 рік — 52,4 грн/долар;

2027 рік — 55,1 грн/долар.

У середньому за рік він може бути:

2025 рік — 45,3 грн/долар;

2026 рік — 50,6 грн/долар;

2027 рік — 54,1 грн/долар.

Навіть у негативному сценарії НБУ прогнозує стрімке уповільнення інфляції:

2025 рік — 17,9%;

2026 рік — 12,5%;

2027 рік — 6%.

Також там вважають, що рецесія економіки в цьому випадку триватиме два роки, а потім вона перейде до зростання.

2025 рік — -3,1%;

2026 рік — -2,2%;

2027 рік — +3,3%.

НБУ використовує такі показники для того, щоб проводити стрес-тести різних фінансових установ. Наприклад, якщо регулятор вважатиме, що якийсь з українських банків не зможе вижити за таких умов, то він може вимагати збільшити капітал. Ну, а якщо банк відмовиться виконувати вимогу, то у нього можуть забрати ліцензію.

Як повідомлялося раніше, євро може замінити долар в Україні. У Києві кажуть, що вже розглядають можливість відійти від долара США як валюту основної курсової прив’язки.