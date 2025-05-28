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Новые лимиты на переводы, рост цен, правила мобилизации и не только: что изменится с 1 июня в Украине

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Что изменится в Украине с 1 июня 2025 Новость обновлена 28 мая 2025, 09:52
Что изменится в Украине с 1 июня 2025. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" рассказывает все об изменениях, которые начнут действовать уже через пару дней

С 1 июня для украинцев ожидается ряд изменений в различных сферах. Они коснутся мобилизации, цен на продукты, лимитов на перевод средств, стоимости техосмотра, правил мобилизации для одной из категорий граждан, а также много другого.

"Телеграф" собрал в этом материале наиболее значимые изменения с первого дня лета.

Цены на продукты

В июне стоит ожидать подорожания хлебобулочных изделий. Рост будет на уровне 1,5-2%. Об этом пишет Главком, ссылаясь на слова экспертов.

вероятно, произойдет незначительное удешевление овощей — до 7 % против майских цен. Спад цен может коснуться репчатого лука и капусты белокочанную. Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-15,6 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.

Цены на салатные овощи могут также снизиться по сравнению с нынешними до 10%.

Лимит перевода средств на карту

С 1 июня в Украине вступят в силу ограничения на карточные переводы. Их уменьшат со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Ограничения не будут касаться лиц с подтвержденными источниками доходов, волонтеров и благотворительных организаций, а также клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.

Для повышения лимита перевод клиенту необходимо предоставить банку некоторые документы:

  • справки ОК5 или ОК7;
  • налоговая декларация;
  • зарплатные документы;
  • подтверждение выплат от государства;
  • документы членов семьи или о волонтерской деятельности.

Баникр Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что эти лимиты на переводы вводятся именно для противодействия мошенничеству.

"Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу", — сказал он.

Мобилизация

С 1 июня 2025 года для мужчин призывного возраста из числа ВПЛ вступают в силу обновленные правила мобилизации.

Что входит в требования:

  • Необходимо сообщить новый адрес ТЦК в течение 10 дней с момента переезда.
  • Оповестить ТЦК в случае, если вы планируете вернуться в родной регион. Сделать это нужно не меньше чем за три дня до отъезда.
  • Зарегистрируйтесь на военный учет во время переезда. То есть, при изменении места жительства ВПЛ мужского пола призывного возраста должны стать на военный учет по новому месту пребывания.
  • Предъявите документы, удостоверяющие личность (в том числе, паспорт и удостоверение ВПЛ). Если некоторые из ваших документов были утеряны, нужно иметь любой документ, который мог бы подтвердить вашу личность и статус.

Техосмотр

С 1 июня в Украине взлетит стоимость прохождения техмосмотра. Стоит отметить, что повышение цен ожидается значительное — в некоторых случаях на 700-800 гривен.

  • для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн цена вырастет с 1050 до 1700 грн;
  • для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн — с 1500 до 2300 грн;
  • для прицепов и мотоциклов — взлет цен произойдет до 2300 грн в зависимости от категории.

Кроме того, с 300 до 500 гривен подорожает услуга внесения отметки международного сертификата техосмотра — с 300 до 500 грн.

3G интернет исчезнет

"Киевстар" с 24 июня 2025 года перейдет на новую технологию 4G, а старая технология 3G перестанет работать с двенадцати часов ночи. Это нововведение будет касаться жителей Киева. Абонентам нужно будет лишь включить более новую технологию связи на своем телефоне.

Передача частот в пользу 4G позволит:

  • увеличить скорость мобильного Интернета;
  • уменьшить нагрузку на сеть;
  • улучшить стабильность соединения, особенно в часы пиковой нагрузки.

Большинство абонентов не почувствует изменений, так как они уже используют 4G. Однако те, кто до сих пор пользуется 3G-соединением, могут испытывать трудности с доступом к мобильному интернету.

Новая функция в "Дія"

1 июня 2025 года в приложении "Дія" появится платная функция мультишеринга. С начала лета за возможность отправлять несколько цифровых копий документов из государственных реестров придется платить.

Мультишеринг — это услуга, которая позволяет предоставлять сразу несколько копий документов из государственных реестров. Она станет платной только для компаний, которые обращаются к пользователям "Дії" с просьбой предоставить документы для идентификации. Изменения затронут, в частности, банки, кредитные учреждения и другие организации, которые требуют подтверждения личности клиента.

Стоимость новой функции будет 21 500 гривен, как единовременная плата за подключение и 9,80 гривны — за каждый запрос на документы.

Новая платежка

С 1 июня украинцы, которые являются владельцами больших квартир или домов, будут вынуждены платить еще одну платежку — налог на недвижимость.

Согласно Налоговому кодексу, установлена максимальная ставка, то есть 1,5% от минимальной зарплаты на январь прошлого года. В большинстве городах было вставлено максимальный налог, например в Киеве. Но есть и те, которые будут платить только 0,5% — Кропивницкий. Первый будет платить 106,5, другой — 35,5 гривны.

Если есть квартира не более 60 кв., дом не более 120 кв. или и то и другое, но не более 180 кв. вместе, то платить этот налог не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам изменений с тарифами с 1 июня.

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#Цены на продукты #Изменения #Мобилизация #Перевод средств #Техосмотр #1 июня