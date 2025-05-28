Новые лимиты на переводы, рост цен, правила мобилизации и не только: что изменится с 1 июня в Украине
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"Телеграф" рассказывает все об изменениях, которые начнут действовать уже через пару дней
С 1 июня для украинцев ожидается ряд изменений в различных сферах. Они коснутся мобилизации, цен на продукты, лимитов на перевод средств, стоимости техосмотра, правил мобилизации для одной из категорий граждан, а также много другого.
"Телеграф" собрал в этом материале наиболее значимые изменения с первого дня лета.
Цены на продукты
В июне стоит ожидать подорожания хлебобулочных изделий. Рост будет на уровне 1,5-2%. Об этом пишет Главком, ссылаясь на слова экспертов.
вероятно, произойдет незначительное удешевление овощей — до 7 % против майских цен. Спад цен может коснуться репчатого лука и капусты белокочанную. Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-15,6 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.
Цены на салатные овощи могут также снизиться по сравнению с нынешними до 10%.
Лимит перевода средств на карту
С 1 июня в Украине вступят в силу ограничения на карточные переводы. Их уменьшат со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.
Ограничения не будут касаться лиц с подтвержденными источниками доходов, волонтеров и благотворительных организаций, а также клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.
Для повышения лимита перевод клиенту необходимо предоставить банку некоторые документы:
- справки ОК5 или ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные документы;
- подтверждение выплат от государства;
- документы членов семьи или о волонтерской деятельности.
Баникр Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что эти лимиты на переводы вводятся именно для противодействия мошенничеству.
"Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу", — сказал он.
Мобилизация
С 1 июня 2025 года для мужчин призывного возраста из числа ВПЛ вступают в силу обновленные правила мобилизации.
Что входит в требования:
- Необходимо сообщить новый адрес ТЦК в течение 10 дней с момента переезда.
- Оповестить ТЦК в случае, если вы планируете вернуться в родной регион. Сделать это нужно не меньше чем за три дня до отъезда.
- Зарегистрируйтесь на военный учет во время переезда. То есть, при изменении места жительства ВПЛ мужского пола призывного возраста должны стать на военный учет по новому месту пребывания.
- Предъявите документы, удостоверяющие личность (в том числе, паспорт и удостоверение ВПЛ). Если некоторые из ваших документов были утеряны, нужно иметь любой документ, который мог бы подтвердить вашу личность и статус.
Техосмотр
С 1 июня в Украине взлетит стоимость прохождения техмосмотра. Стоит отметить, что повышение цен ожидается значительное — в некоторых случаях на 700-800 гривен.
- для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн цена вырастет с 1050 до 1700 грн;
- для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн — с 1500 до 2300 грн;
- для прицепов и мотоциклов — взлет цен произойдет до 2300 грн в зависимости от категории.
Кроме того, с 300 до 500 гривен подорожает услуга внесения отметки международного сертификата техосмотра — с 300 до 500 грн.
3G интернет исчезнет
"Киевстар" с 24 июня 2025 года перейдет на новую технологию 4G, а старая технология 3G перестанет работать с двенадцати часов ночи. Это нововведение будет касаться жителей Киева. Абонентам нужно будет лишь включить более новую технологию связи на своем телефоне.
Передача частот в пользу 4G позволит:
- увеличить скорость мобильного Интернета;
- уменьшить нагрузку на сеть;
- улучшить стабильность соединения, особенно в часы пиковой нагрузки.
Большинство абонентов не почувствует изменений, так как они уже используют 4G. Однако те, кто до сих пор пользуется 3G-соединением, могут испытывать трудности с доступом к мобильному интернету.
Новая функция в "Дія"
1 июня 2025 года в приложении "Дія" появится платная функция мультишеринга. С начала лета за возможность отправлять несколько цифровых копий документов из государственных реестров придется платить.
Мультишеринг — это услуга, которая позволяет предоставлять сразу несколько копий документов из государственных реестров. Она станет платной только для компаний, которые обращаются к пользователям "Дії" с просьбой предоставить документы для идентификации. Изменения затронут, в частности, банки, кредитные учреждения и другие организации, которые требуют подтверждения личности клиента.
Стоимость новой функции будет 21 500 гривен, как единовременная плата за подключение и 9,80 гривны — за каждый запрос на документы.
Новая платежка
С 1 июня украинцы, которые являются владельцами больших квартир или домов, будут вынуждены платить еще одну платежку — налог на недвижимость.
Согласно Налоговому кодексу, установлена максимальная ставка, то есть 1,5% от минимальной зарплаты на январь прошлого года. В большинстве городах было вставлено максимальный налог, например в Киеве. Но есть и те, которые будут платить только 0,5% — Кропивницкий. Первый будет платить 106,5, другой — 35,5 гривны.
Если есть квартира не более 60 кв., дом не более 120 кв. или и то и другое, но не более 180 кв. вместе, то платить этот налог не нужно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам изменений с тарифами с 1 июня.