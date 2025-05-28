Новые лимиты на переводы, рост цен, правила мобилизации и не только: что изменится с 1 июня в Украине

"Телеграф" рассказывает все об изменениях, которые начнут действовать уже через пару дней

С 1 июня для украинцев ожидается ряд изменений в различных сферах. Они коснутся мобилизации, цен на продукты, лимитов на перевод средств, стоимости техосмотра, правил мобилизации для одной из категорий граждан, а также много другого.

"Телеграф" собрал в этом материале наиболее значимые изменения с первого дня лета.

Цены на продукты

В июне стоит ожидать подорожания хлебобулочных изделий. Рост будет на уровне 1,5-2%. Об этом пишет Главком, ссылаясь на слова экспертов.

вероятно, произойдет незначительное удешевление овощей — до 7 % против майских цен. Спад цен может коснуться репчатого лука и капусты белокочанную. Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-15,6 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.

Цены на салатные овощи могут также снизиться по сравнению с нынешними до 10%.

Лимит перевода средств на карту

С 1 июня в Украине вступят в силу ограничения на карточные переводы. Их уменьшат со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Ограничения не будут касаться лиц с подтвержденными источниками доходов, волонтеров и благотворительных организаций, а также клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.

Для повышения лимита перевод клиенту необходимо предоставить банку некоторые документы:

справки ОК5 или ОК7;

налоговая декларация;

зарплатные документы;

подтверждение выплат от государства;

документы членов семьи или о волонтерской деятельности.

Баникр Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что эти лимиты на переводы вводятся именно для противодействия мошенничеству.

"Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу", — сказал он.

Мобилизация

С 1 июня 2025 года для мужчин призывного возраста из числа ВПЛ вступают в силу обновленные правила мобилизации.

Что входит в требования:

Необходимо сообщить новый адрес ТЦК в течение 10 дней с момента переезда.

Оповестить ТЦК в случае, если вы планируете вернуться в родной регион. Сделать это нужно не меньше чем за три дня до отъезда.

Зарегистрируйтесь на военный учет во время переезда. То есть, при изменении места жительства ВПЛ мужского пола призывного возраста должны стать на военный учет по новому месту пребывания.

Предъявите документы, удостоверяющие личность (в том числе, паспорт и удостоверение ВПЛ). Если некоторые из ваших документов были утеряны, нужно иметь любой документ, который мог бы подтвердить вашу личность и статус.

Техосмотр

С 1 июня в Украине взлетит стоимость прохождения техмосмотра. Стоит отметить, что повышение цен ожидается значительное — в некоторых случаях на 700-800 гривен.

для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн цена вырастет с 1050 до 1700 грн;

для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн — с 1500 до 2300 грн;

для прицепов и мотоциклов — взлет цен произойдет до 2300 грн в зависимости от категории.

Кроме того, с 300 до 500 гривен подорожает услуга внесения отметки международного сертификата техосмотра — с 300 до 500 грн.

3G интернет исчезнет

"Киевстар" с 24 июня 2025 года перейдет на новую технологию 4G, а старая технология 3G перестанет работать с двенадцати часов ночи. Это нововведение будет касаться жителей Киева. Абонентам нужно будет лишь включить более новую технологию связи на своем телефоне.

Передача частот в пользу 4G позволит:

увеличить скорость мобильного Интернета;

уменьшить нагрузку на сеть;

улучшить стабильность соединения, особенно в часы пиковой нагрузки.

Большинство абонентов не почувствует изменений, так как они уже используют 4G. Однако те, кто до сих пор пользуется 3G-соединением, могут испытывать трудности с доступом к мобильному интернету.

Новая функция в "Дія"

1 июня 2025 года в приложении "Дія" появится платная функция мультишеринга. С начала лета за возможность отправлять несколько цифровых копий документов из государственных реестров придется платить.

Мультишеринг — это услуга, которая позволяет предоставлять сразу несколько копий документов из государственных реестров. Она станет платной только для компаний, которые обращаются к пользователям "Дії" с просьбой предоставить документы для идентификации. Изменения затронут, в частности, банки, кредитные учреждения и другие организации, которые требуют подтверждения личности клиента.

Стоимость новой функции будет 21 500 гривен, как единовременная плата за подключение и 9,80 гривны — за каждый запрос на документы.

Новая платежка

С 1 июня украинцы, которые являются владельцами больших квартир или домов, будут вынуждены платить еще одну платежку — налог на недвижимость.

Согласно Налоговому кодексу, установлена максимальная ставка, то есть 1,5% от минимальной зарплаты на январь прошлого года. В большинстве городах было вставлено максимальный налог, например в Киеве. Но есть и те, которые будут платить только 0,5% — Кропивницкий. Первый будет платить 106,5, другой — 35,5 гривны.

Если есть квартира не более 60 кв., дом не более 120 кв. или и то и другое, но не более 180 кв. вместе, то платить этот налог не нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам изменений с тарифами с 1 июня.