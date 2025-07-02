Есть четкий признак: экономист рассказал, когда возникнет угроза украинской экономике

Украина может потерять доверие партнеров

Стабильность украинской экономики окажется под угрозой в случае, когда правительство решит начать тратить золотовалютные резервы. Такой шаг приведет к ряду проблем и с внешней поддержкой.

Об этом рассказал экономист Олег Устенко в эфире "Мы Украина". По его словам, использовать их можно, но лишь один раз, а восстановить их будет очень непросто.

"Если мы начнем использовать золотовалютные резервы даже для закупки вооружения <…> это будет означать, что мы откроемся для рисков внешней финансовой стабильности, это будет значить потерю доверия", — сказал Устенко.

Экономист говорит, что эти резервы также поддерживают стабильность курса валют, поскольку НБУ часто использует их для сглаживания колебаний.

Устенко отметил, что для покрытия дефицита бюджета Украине сейчас нужно около 40 миллиардов долларов, при этом от МВФ в этом году выделит лишь 2,5 миллиарда. Экономист отмечает, что переживать из-за этого не стоит, так как помощь МВФ является лишь сигналом для других финансовых организаций, что процессы в украинской экономике двигаются в нужном направлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинское правительство рассекретило данные о стратегических полезных ископаемых, сняв советский гриф "Секретно". Теперь бизнес получит доступ к информации о месторождениях титана, золота, лития, редкоземельных и других важных минералов, что открывает путь для новых инвестиций в добывающую отрасль.