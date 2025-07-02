Є чітка ознака: економіст розповів, коли виникне загроза українській економіці

Україна може втратити довіру партнерів

Стабільність української економіки опиниться під загрозою у разі, коли уряд вирішить почати витрачати золотовалютні резерви. Такий крок призведе до низки проблем із зовнішньою підтримкою.

Про це розповів економіст Олег Устенко в ефірі "Ми Україна". За його словами, використовувати їх можна, але лише один раз, а поновити їх буде дуже непросто.

"Якщо ми почнемо використовувати золотовалютні резерви навіть для закупівлі озброєння <...> це означатиме, що ми відкриємося для ризиків зовнішньої фінансової стабільності, це означатиме втрату довіри", — сказав Устенко.

Економіст каже, що ці резерви також підтримують стабільність курсу валют, оскільки НБУ часто використовує їх для згладжування коливань.

Устенко зазначив, що для покриття дефіциту бюджету Україні зараз потрібно близько 40 мільярдів доларів, при цьому від МВФ цього року виділить лише 2,5 мільярди. Економіст зазначає, що переживати через це не варто, оскільки допомога МВФ є лише сигналом для інших фінансових організацій, що процеси в українській економіці рухаються у потрібному напрямку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що український уряд розсекретив дані про стратегічні корисні копалини, знявши радянський гриф "Секретно". Тепер бізнес отримає доступ до інформації про родовища титану, золота, літію, рідкісноземельних та інших важливих мінералів, що відкриває шлях для нових інвестицій у видобувну галузь.