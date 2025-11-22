Не только из-за света: названа главная причина, почему масло в Украине стоит так дорого

При формировании цены важно учитывать множество затрат

Блэкауты в Украине ударят по работе заводов, поэтому до конца года ожидается подорожание масла. Но на стоимость продукта влияет не только отсутствие сырья, есть и другие важные факторы.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук

По словам эксперта, основным критерием формирования цены на масло является не столько наличие сырья, как себестоимость производства. Нужно учитывать разные затраты:

Не отсутствие сырья влияет на цену на масло, а стоимость производства, в том числе затраты на электроэнергию, логистику, оплату труда, а отсутствие людей порождает большую автоматизацию Денис Марчук

В структуре себестоимости масла около 85% приходится на сырье. Остальная часть затрат формируется за счет энергии, оплаты труда, логистики и оборотных средств. На сегодня стоимость подсолнечника в Украине очень высока — примерно 700 долларов за тонну. Эти показатели в первую очередь отражают базовую стоимость готовой продукции.

За девять месяцев 2025 года стоимость подсолнечного масла выросла на 14%, в ноябре средняя стоимость продукта составляет около 83 гривен за литр. "Жареное" масло стоит около 100 гривен за литр, а рафинированное и сырое — примерно 70 гривен.

Цены на подсолнечное масло в Украине

