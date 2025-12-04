Бизнес тоже нередко нуждается в кредитах: как правильно выбрать и не переплатить

Ключевые правила выбора программы и банка – на что нужно обратить особое внимание

Чтобы кредит стал инструментом роста, а не финансовым бременем, предприниматель должен подходить к его выбору максимально взвешенно. Есть пять основных критериев, которыми должен использоваться бизнес, чтобы избежать переплат и выбрать оптимальную кредитную программу.

Что нужно знать:

Перед кредитом бизнеса следует провести собственный аудит потребностей

Стартовый взнос уменьшает сумму кредита

Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 15–20% чистой прибыли

Ищите партнерские программы банка с производителями

О критериях "Телеграфа" рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса ГЛОБУС БАНКА Оксана Шульга. Она подчеркнула, что первый шаг — реальная оценка потребностей предприятия.

Прежде чем брать кредит, нужно провести собственный "аудит потребностей". Определить стоимость нужного оборудования или транспорта, оценить качество, производительность и сроки использования. Определитесь, реально ли техника нужна.

Имейте стартовый взнос – это удешевляет кредит

Отложенная сумма на приобретение техники значительно упрощает получение ссуды. Стартовый вклад уменьшает часть стоимости, которую придется кредитовать. Чем меньше разница между ценой оборудования и вашим вкладом — тем более выгодные условия предложат банк, говорит банкир.

Заложите безопасный ежемесячный платеж

Расходы на обслуживание кредита не должны превышать 15–20% вашей чистой ежемесячной прибыли. Это поможет не потерять ликвидность.

Рекомендуется, чтобы расходы по обслуживанию кредита не превышали 15–20% ежемесячной чистой прибыли; если они превышают 30–40%, риски дефолта существенно возрастают Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Оксана Шульга

Партнерские программы — шанс сэкономить

Выбирая кредит, обязательно узнайте, работает ли банк с производителями или поставщиками нужной вам техники. Если у банка есть партнерские программы, то реальная стоимость кредита может быть ниже, иногда есть особые условия сервиса и гарантии, опции trade-in для транспорта или спецусловия обслуживания бизнеса в банке.

Ищите гибкости

Гибкие условия – это выгодно для предпринимателя. Банкир советует интересоваться условиями обеспечения кредита и искать индивидуальный подход в зависимости от предмета кредитования.

"Банк может наладить сотрудничество непосредственно с производителем/поставщиком, чтобы потребности потенциальных заемщиков в приобретении того или иного орудия, транспортного средства были воплощены по максимально приемлемым для них условиям", — рассказала Шульга.

