Бізнес теж нерідко потребує кредитів: як правильно обрати і не переплатити

Ключові правила вибору програми та банку — на що потрібно звернути особливу увагу

Щоб кредит став інструментом зростання, а не фінансовим тягарем, підприємець має підходити до його вибору максимально зважено. Є п'ять основних критеріїв, якими має послуговуватися бізнес, щоб уникнути переплат і обрати оптимальну кредитну програму.

Що потрібно знати:

Перед кредитом бізнесу варто провести власний аудит потреб

Стартовий внесок зменшує суму кредиту

Щомісячний платіж за кредитом не має перевищувати 15–20% чистого прибутку

Шукайте партнерські програми банку з виробниками

Про критерії "Телеграфу" розказала директорка департаменту малого та середнього бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Оксана Шульга. Вона наголосила: перший крок — реальна оцінка потреб підприємства.

Перш ніж брати кредит, потрібно провести власний "аудит потреб". Визначити вартість потрібного обладнання чи транспорту, оцінити якість, продуктивність та термін використання. Визначтесь, чи реально техніка потрібна.

Майте стартовий внесок — це здешевлює кредит

Відкладена сума на придбання техніки значно спрощує отримання позики. Стартовий внесок зменшує ту частину вартості, яку доведеться кредитувати. Чим менша різниця між ціною обладнання та вашим внеском — тим вигідніші умови ймовірно запропонує банк, каже банкірка.

Закладіть безпечний щомісячний платіж

Витрати на обслуговування кредиту не повинні перевищувати 15–20% вашого чистого щомісячного прибутку. Це допоможе не втратити ліквідність.

Рекомендується, щоб витрати на обслуговування кредиту не перевищували 15–20% щомісячного чистого прибутку; якщо ж вони перевищують 30–40%, ризики дефолту суттєво зростають Оксана Шульга, директорка департаменту малого та середнього бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Оксана Шульга

Партнерські програми — шанс зекономити

Обираючи кредит, обов’язково дізнайтеся, чи працює банк із виробниками або постачальниками потрібної вам техніки. Якщо у банку є партнерські програми, то реальна вартість кредиту може бути нижчою, іноді наявні особливі умови сервісу та гарантії, опції trade-in для транспорту чи спецумови обслуговування бізнесу в банку.

Шукайте гнучкості

Гнучкі умови — це вигідно для підприємця. Банкірка радить цікавитися умовами забезпечення кредиту та шукати індивідуального підходу залежно від предмета кредитування.

"Банк може налагодити співпрацю безпосередньо з виробником / постачальником, аби потреби потенційних позичальників в придбанні того чи іншого знаряддя, траспортного засобу були втілені за максимально прийнятними для них умовами", — розповіла Шульга.

