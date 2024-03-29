Скандал вокруг новостройки в Броварах: некоторые районы города может залить водой

Комиссия неоднократно пыталась попасть на территорию жилого квартала

В Броварах на Киевщине вспыхнул скандал вокруг застройки ЖК "Скандия". Журналистов не допустили на заседание рабочей группы, предназначенной для решения вопроса вероятного подтопления старой части города.

Причиной затопления могут быть загромождения водоотводных каналов на территории ЖК. Об этом сообщает местное СМИ "Трибуна — Бровары".

В прошлый раз не допустили комиссию на территорию жилого квартала.

Рабочая группа, созданная для контроля за деятельностью застройщика, не может попасть к водоотводным каналам, которые, вероятно, находятся в захламленном состоянии. По словам членов комиссии, им уже несколько раз отказывали в доступе к каналам.

Комиссия у территории застройки

С чего все началось

На месте ЖК когда-то было озеро "Светловщина" – самая низкая точка города, куда стекала вода из всех районов. Впоследствии озеро превратилось в болото, которое застройщик засыпал.

Старожилы и активисты предупреждали власти города, что застройка этой территории создаст помехи для природного оттока воды.

Несмотря на оговорку, строительство ЖК "Скандия" продолжалось. Городские власти и застройщик якобы нашли выход из ситуации: еще до начала застройки они подписали меморандум, который обязывал застройщика снизить уровень грунтовых вод на 2,5 метра. Однако в настоящее время обязательства меморандума не выполнены полностью.

На фото, сделанные активистами, видно, что до строительства ЖК на этой территории существовали гидрорегулятивные каналы. Они собирали воду из самой низкой точки Броваров и переправляли ее через железную дорогу.

Каналы на территории жилого квартала

Пока же каналы захламлены, что не дает им выполнять свою функцию.

Состояние гидрорегулятивных каналов

Активисты постоянно отмечали власти города о необходимость принять меры, ведь без должного оттока воды старый центр города рискует оказаться подтопленным. Только в начале 2024 года, после многочисленных обращений, чиновники наконец-то создали рабочую группу для проверки состояния водоотводного канала. Однако когда члены комиссии приехали в жилой квартал, им не предоставили доступ к территории, где расположены каналы.

Рабочую группу не пустили к каналам

Позже рабочая группа снова приехала на территорию застройки с необходимыми разрешениями, чтобы обследовать водоотводные каналы. И снова комиссию не пустили за забор.

Начальник отдела по вопросам экологии и природопользования Броварской городской рады Юрий Жимайлов предостерегает, что без расчистки гидрорегулятивных каналов некоторые районы города могут подтопить.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве застройщики разрушают подвалы дворца последнего гетмана Войска Запорожского. Уже уничтожены своды подземного яруса.