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В Киеве с 1 апреля изменится скоростной режим на некоторых дорогах: что известно

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Это существенно ускорит движение и снизит риск образования больших пробок
Это существенно ускорит движение и снизит риск образования больших пробок. Фото https://topor.od.ua

Автомобилистам следует обратить внимание на изменения

В Киеве и Днепре увеличат разрешенную скорость движения на некоторых участках дорог. Ранее мы сообщали о частичном ограничении передвижения по Северному мосту в столице, а теперь сообщим о важном нововведении с 1 апреля 2024 года.

В Киеве максимально разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог составит 80 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Скорость движения в Киеве с 1 апреля

Киевский городской совет принял решение изменить максимально разрешенную скорость движения автомобилей на некоторых дорогах до 80 км/ч. Новый скоростной режим будет действовать с 1 апреля по 1 ноября.

Максимально разрешенная скорость в 80 км/ч вводится для следующих участков дорог:

  • Приднепровское шоссе;
  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы столицы);
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного).

На всех остальных участках дорог остаются предыдущие ограничения. То есть, до 50 км/ч.

Изменения скорости движения в Днепре

Исполнительный комитет Днепровского городского совета принял решение увеличить скоростной режим до 70 км/ч на следующих участках дорог:

  • улица Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
  • шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр");
  • мост Центральный;
  • шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
  • мост Кайдацкий;
  • улица Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон).

Скоростной режим также изменен на улице Набережная Заводская. Однако повышение скорости не распространяется на следующие участки:

  • от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
  • в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицы Академика Павлова;
  • в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской).

Несмотря на повышение разрешенной скорости, следует также соблюдать безопасную дистанцию между авто. Это важно для безопасного движения на дороге.

Большинство аварий происходит именно из-за несоблюдения дистанции. За такое нарушение водителю придется заплатить штраф.

Ранее "Телеграф" писал, как проверить и уплатить штрафы за нарушение ПДД. Вы не потратите на это и 10 минут.

Теги:
#Автомобиль #Киев #Днепр #Скорость