В Киеве с 1 апреля изменится скоростной режим на некоторых дорогах: что известно

Автомобилистам следует обратить внимание на изменения

В Киеве и Днепре увеличат разрешенную скорость движения на некоторых участках дорог. Ранее мы сообщали о частичном ограничении передвижения по Северному мосту в столице, а теперь сообщим о важном нововведении с 1 апреля 2024 года.

В Киеве максимально разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог составит 80 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Скорость движения в Киеве с 1 апреля

Киевский городской совет принял решение изменить максимально разрешенную скорость движения автомобилей на некоторых дорогах до 80 км/ч. Новый скоростной режим будет действовать с 1 апреля по 1 ноября.

Максимально разрешенная скорость в 80 км/ч вводится для следующих участков дорог:

Приднепровское шоссе;

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы столицы);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного).

На всех остальных участках дорог остаются предыдущие ограничения. То есть, до 50 км/ч.

Изменения скорости движения в Днепре

Исполнительный комитет Днепровского городского совета принял решение увеличить скоростной режим до 70 км/ч на следующих участках дорог:

улица Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр");

мост Центральный;

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

мост Кайдацкий;

улица Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон).

Скоростной режим также изменен на улице Набережная Заводская. Однако повышение скорости не распространяется на следующие участки:

от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицы Академика Павлова;

в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской).

Несмотря на повышение разрешенной скорости, следует также соблюдать безопасную дистанцию между авто. Это важно для безопасного движения на дороге.

Большинство аварий происходит именно из-за несоблюдения дистанции. За такое нарушение водителю придется заплатить штраф.

Ранее "Телеграф" писал, как проверить и уплатить штрафы за нарушение ПДД. Вы не потратите на это и 10 минут.