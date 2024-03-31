В Киеве с 1 апреля изменится скоростной режим на некоторых дорогах: что известно
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Автомобилистам следует обратить внимание на изменения
В Киеве и Днепре увеличат разрешенную скорость движения на некоторых участках дорог. Ранее мы сообщали о частичном ограничении передвижения по Северному мосту в столице, а теперь сообщим о важном нововведении с 1 апреля 2024 года.
В Киеве максимально разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог составит 80 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Скорость движения в Киеве с 1 апреля
Киевский городской совет принял решение изменить максимально разрешенную скорость движения автомобилей на некоторых дорогах до 80 км/ч. Новый скоростной режим будет действовать с 1 апреля по 1 ноября.
Максимально разрешенная скорость в 80 км/ч вводится для следующих участков дорог:
- Приднепровское шоссе;
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы столицы);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного).
На всех остальных участках дорог остаются предыдущие ограничения. То есть, до 50 км/ч.
Изменения скорости движения в Днепре
Исполнительный комитет Днепровского городского совета принял решение увеличить скоростной режим до 70 км/ч на следующих участках дорог:
- улица Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр");
- мост Центральный;
- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- мост Кайдацкий;
- улица Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон).
Скоростной режим также изменен на улице Набережная Заводская. Однако повышение скорости не распространяется на следующие участки:
- от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицы Академика Павлова;
- в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской).
Несмотря на повышение разрешенной скорости, следует также соблюдать безопасную дистанцию между авто. Это важно для безопасного движения на дороге.
Большинство аварий происходит именно из-за несоблюдения дистанции. За такое нарушение водителю придется заплатить штраф.
Ранее "Телеграф" писал, как проверить и уплатить штрафы за нарушение ПДД. Вы не потратите на это и 10 минут.