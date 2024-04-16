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В киевском супермаркете для миллионеров продают блюда по космическим ценам

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Авторское заведение "Le Grill"
Авторское заведение "Le Grill". Фото Коллаж "Телеграф"

Одно из предложений стоит 2 тысячи гривен

В сети столичных деликатес-маркетов "Le Silpo" по большим ценам предлагают изысканные блюда. Здесь можно попробовать разные морепродукты, мясо в необычном сочетании, но если имеешь в кармане лишние несколько тысяч.

"Телеграф" рассмотрел цены в меню сети. Самое дорогое предложение 2 тысячи гривен – это микс из морепродуктов на гриле, вес которого 400 граммов.

Интересны основные блюда, которые предлагает заведение:

  • Сибас с артишоками и картофелем за 469 грн.
  • Филе дорадо из пюре из молодого горошка и голанским соусом — 429 грн.
  • Лосось со шпинатом в соусе из краба за 459 грн.
  • Филе миньона под соусом из шалфея — 449 грн.

Также есть бургеры, стоимость которых стартует от 400 гривен. Самый дорогой фишбургер за 499 грн.

Закуски за немалые деньги:

  • Тартар из морской гребешки стоит 799 грн.
  • Тартар из лосося с тостами за 339 грн.
  • Тартар из тунца с хрустящим шалотом — 399 грн.
  • Креветки с тартаром по авокадо за 799 грн.
  • Авторский сет тартар — 1299 грн.

Цены на салаты в "Le Silpo" также недешевы:

  • Салат Греческий и салат из свежих овощей – 179 грн.
  • Салат с печенью кролика с цитрусовым соусом за 229 грн.
  • Цезарь с курицей и беконом стоит 299 грн.
  • Цезарь с тигровыми креветками – 399 грн.
  • Салат с томатами и сыром Халуми за 319 грн.

Супы в заведении изысканные, но цены кусаются:

  • Примавера с креветками стоит 339 грн.
  • Суп с морепродуктами – 399 грн.
  • Венгерский гуляш по 289 грн.
  • Традиционный борщ с говядиной предлагают по 199 грн.

Позавтракать в "Le Silpo" можно следующими блюдами:

  • Круассан с гуакамоле и лососем — 219 грн.
  • Скрембл с малосоленым лососем по 249 грн.
  • Яйца Бенедикт с хамоном стоят 219 грн.
  • Запеченный омлет из капрезе – 189 грн.
  • А обычная овсяная каша с ананасом и орехами за 139 грн.

Напомним, "Le Silpo" – это сеть деликатес-маркетов группы компаний Fozzy Group (сюда выходит "Сильпо", "Фора" и другие). 70% ассортимента сети принадлежит к премиум классу. Киевский "Le Silpo" одним из первых, открытый в 2013 году в ТЦ Мандарин Плаза. Также в сети есть авторское заведение "Le Grill".

Ранее "Телеграф" писал, как сократилось население Киева за время войны. По данным киевских городских властей, к 24 февраля 2022 года в столице проживало 3,8 миллиона человек.

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#Меню #Сильпо #Новости Киева #Le Silpo