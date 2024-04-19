Картошка по 150: какие цены на Столичном рынке в Киеве

Редиска стала дешевле

За последние недели на полках столицы подорожали бананы и яблоки. Изменилась стоимость апельсинов, но они упали в цене.

Цены на некоторые виды мяса могут "покусать". Стоимость яиц остается стабильной. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Ошеек свинины стоит в среднем 240 грн за кг. Вырезка в такую же цену – 240 грн за кг. Самая дешевая свинья задняя часть, цена 150 грн/кг.

Средняя цена на сало на Столичном рынке – 150 грн за кг.

Мясо птицы

Тушка курицы стоит в среднем 77 грн за кг. Куриное филе можно приобрести по 139 грн/кг.

Куриное крыло по 67 грн/кг. Куриное бедрышко — 104 грн за кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Бедро индейки по 190 грн за кг. Филе можно купить за 195 грн/кг. Фабричная тушка индейки стоит в среднем 120 грн/кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 159 грн/кг.

Говядина

Говядина биток — 370 грн за кг. Говядина вырезка стоит 700 грн за кг.

Цена на говядину шею б/у составляет 220 грн за кг. Мякоть из задней части в среднем стоит 270 грн/кг.

Баранина

Средняя цена на мякоть из лопатки барана 290 грн за кг. Задняя нога на кости – 250 грн/кг.

Баранина корейка стоит 400 грн/кг. Ошеек можно приобрести за 180 грн за кг.

Цены на овощи

Картошку можно приобрести за 15 грн за кг. Молодой картофель на Столичном рынке продают по 150 грн/кг.

Лук в среднем стоит 14 грн/кг. Лук зеленый по 50 грн за пучок. Морковь – 13 грн/кг.

Капуста белокочанная стоит 12 грн за кг. Капуста пекинская по 25 грн/кг.

Свеклу продают по 12 грн за кг. Редис можно купить по 35 грн за кг.

Средняя цена на огурцы 80 грн/кг. Помидоры красные – 80 грн, розовые по 160 грн за кг.

Свежий перец можно приобрести по 140–150 грн за кг. Чеснок по 120 грн, а молодой по 170 за кг.

Цены на фрукты

По 25 грн за кг украинские яблоки. Грушу продают по 90 грн/кг.

Ящик бананов предлагают по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо стоит 600 грн.

Цена апельсинов за кг 70 грн. Мандарины в среднем стоят по 70–80 грн за кг. Киви по 100 грн/кг.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн. за кг, молдовский виноград за 110 грн. Лимон в среднем стоит 55 грн/кг.

Цены на яйца

Куриные яйца С0, 10 шт можно приобрести по 35 грн. Яйца категории СВ по 42 грн.

Яйца перепелиные, 20 шт стоит в среднем 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут несколько отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки. Будут они 20 и 21 апреля в разных районах столицы.