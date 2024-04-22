Доллар взлетел за 40: курс валют на черном рынке Киева
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Украинская гривна теряет позиции
За выходные курс доллара еще поднялся. Он медленно приближается к сложившейся в бюджете отметке в пределах 40,6 гривны.
Цена на евро тоже растет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,78 грн
Евро (EUR): 42,38 грн
Злотый (PLN): 9,78 грн
Канадский доллар (CAD): 28,90 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,76 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,00 грн
Евро (EUR): 43,00 грн
Злотый (PLN): 9,92 грн
Канадский доллар (CAD): 29,15 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,88 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные поднялся.
Покупка: 39,91 грн
Продажа: 40,09 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда курс доллара в Украине может стать по 54 гривны. Международный валютный фонд прогнозирует, что ежегодно средний курс американской валюты в Украине будет только расти.