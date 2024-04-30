Доллар начал падать: курс валют на черном рынке и в обменниках Киева
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Цена евро стабилизировалась
На этой неделе украинская гривна начала умеренно укрепляться. Курс доллара пошел на убыль, в киевских обменниках американская валюта стала дешевле десятка копеек.
Стоимость евро остается стабильной. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 30 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,66 грн
Евро (EUR): 42,49 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 29,05 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,77 грн
Евро (EUR): 42,84 грн
Злотый (PLN): 9,89 грн
Канадский доллар (CAD): 29,04 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,61 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал на десяток копеек.
Покупка: 39,70 грн
Продажа: 39,83 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара на Пасху. Традиционно во время праздников спрос на валюту превышает предложение межбанка, что чревато курсовыми колебаниями.