Доллар начал падать: курс валют на черном рынке и в обменниках Киева

Цена евро стабилизировалась

На этой неделе украинская гривна начала умеренно укрепляться. Курс доллара пошел на убыль, в киевских обменниках американская валюта стала дешевле десятка копеек.

Стоимость евро остается стабильной. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 30 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,66 грн

Евро (EUR): 42,49 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 29,05 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,77 грн

Евро (EUR): 42,84 грн

Злотый (PLN): 9,89 грн

Канадский доллар (CAD): 29,04 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,61 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал на десяток копеек.

Покупка: 39,70 грн

Продажа: 39,83 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара на Пасху. Традиционно во время праздников спрос на валюту превышает предложение межбанка, что чревато курсовыми колебаниями.