Киевлянам готовы платить от 50 тысяч в месяц: ТОП-3 вакансии со знанием английского

Некоторые специалисты могут получать до 70 тысяч

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых специальностей могут рассчитывать на высокую зарплату. На рынке труда в Киеве много интересных вакансий, среди которых нужны знания английского.

"Телеграф" рассмотрел для киевлян три лучшие вакансии, требующие владения иностранным языком.

Достаточно неплохо получают логисты со знанием английского. Специалистам обещают платить от 30 до 40 тысяч гривен.

В обязанности входит:

планирование и координация логистических процессов компании;

ведение складского учета и контроль за запасами;

организация доставки готовой продукции клиентам;

взаимодействие с поставщиками и перевозчиками;

решение логистических проблем и путей их оптимизации.

Работа требует опыта и свободное владение английским языком на уровне Intermediate и выше.

Пожалуй, самая популярная вакансия со знанием английского языка – это переводчик. Работа требует незаурядных навыков.

Специалистам готовы платить достойную зарплату – в среднем от 35 тысяч гривен. Требования:

переводы с английского на украинский или наоборот;

коммуникабельность.

Хорошо оплачивают работу менеджера ВЭД со знанием английского языка. Таким специалистам предлагают около 50 тысяч гривен.

Обязанности:

поиск поставщиков новой продукции, установление контактов с ними и внесение в базу данных;

ведение переговоров и деловой переписки;

согласование с поставщиком сроков производства и отгрузки;

взаиморасчеты с контрагентами, полное документальное сопровождение всех сделок вместе со смежными отделами.

Для этого обязательно нужно знание английского языка на уровне выше среднего/продвинутого.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водителям готовы платить от 40 тысяч в месяц. Можно даже без опыта и своей машины.