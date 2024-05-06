Киянам готові платити від 50 тисяч на місяць: ТОП-3 вакансії зі знанням англійської

Деякі спеціалісти можуть отримувати до 70 тисяч

Незважаючи, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких спеціальностей можуть розраховувати на високу зарплатню. На ринку праці у Києві є багато цікавих вакансій, серед яких потрібні знання англійської.

"Телеграф" розглянув для киян три найкращі вакансії, які потребують володіння іноземної мови.

Досить непогано отримують логісти зі знанням англійської. Фахівцям обіцяють платити від 30 до 40 тисяч гривень.

В обов’язки входить:

планування та координація логістичних процесів в компанії;

ведення складського обліку та контроль за запасами;

організація доставки готової продукції клієнтам;

взаємодія з постачальниками та перевізниками;

розв'язання логістичних проблем та виявлення шляхів їх оптимізації.

Робота потребує досвіду та вільного володіння англійською мовою на рівні Intermediate та вище.

Мабуть, найпопулярніша вакансія зі знанням англійської мови — це перекладач. Робота вимагає неабияких яких навичок.

Фахівцям готові платити гідну зарплатню — в середньому від 35 тисяч гривень. Вимоги:

переклади з англійської на українську або навпаки;

комунікабельність.

Добре оплачують працю менеджера ЗЕД зі знанням англійської мови. Таким фахівцям пропонують близько 50 тисяч гривень.

Обов'язки:

Пошук постачальників нової продукції, встановлення контактів з ними та внесення в базу даних;

Ведення переговорів та ділового листування;

Узгодження з постачальником термінів виробництва і відвантаження;

Взаєморозрахунки з контрагентами, повне документальне супроводження всіх угод разом із суміжними відділами.

Для цього обов'язково потрібне знання англійської мови на рівні вище середнього/просунутий.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водіям готові платити від 40 тисяч на місяць. Можна навіть без досвіду та своєї автівки.