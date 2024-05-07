Доллар начал падать после Пасхи: курс валют в обменниках Киева

Поднялась цена на евро

Украинская гривна медленно укрепляется. На днях курс доллара немного стабилизировался, но начал скатываться вниз. За сутки американская валюта подешевела на десяток копеек.

Евро наоборот поднялся, но не на большие показатели. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

7 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,35 грн

Евро (EUR): 42,39 грн

Злотый (PLN): 9,81 грн

Канадский доллар (CAD): 28,78 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,47 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,74 грн

Евро (EUR): 42,80 грн

Злотый (PLN): 9,92 грн

Канадский доллар (CAD): 29,04 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,80 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на десяток копеек.

Покупка: 39,68 грн

Продажа: 39,80 грн

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянам со знанием английского языка готовы платить от 50 тысяч в месяц. Какие обязанности и условия работы предлагают.