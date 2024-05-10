Киеврада течет: в здании столичной власти заметили коричневый потолок (видео)

В этом помещении говорили о протекании киевского метро

В здании Киевской городской рады протекает крыша. В сеть попало видео.

Об этом пишет местный телеграм-канал "Хрещатик 36". Отмечается, что видео было снято во время заседания Временной контрольной комиссии.

На записи виден подтекающий потолок с коричневыми пятнами.

Именно в этом помещении обсуждались вопросы по киевскому метрополитене, в частности, по поводу протекания в тоннелях столичной подземки.

Напомним, недавно Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опровергает информацию о якобы существующих проблемах с работой станции метрополитена "Почтовая площадь". Станция работает в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

В администрации отмечают, что распространение ложной информации о работе метрополитена имеет целью посеять панику. Также подчеркивают, что станция находится в надлежащем техническом состоянии.

Специалисты метрополитена провели внеплановый осмотр станции метро "Почтовая площадь" и близлежащих тоннелей. По результатам обследования деформаций не обнаружено. Поэтому киевские власти призвали "диванных экспертов и блогеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена".

Ранее "Телеграф" писал, закроют ли станции киевского метро "Почайну" и "Тараса Шевченко". В КГГА обещают не доводить Киев до коллапса.