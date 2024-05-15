Известному киевскому наркобарону грозит еще один срок: продолжение громкого дела

На мужчину открыто несколько дел

В Киеве избрали меру пресечения известному вип-наркодилеру Юрию Чернецкому, который в 2022 году попался на поставках кокаина для столичной элиты. Обвиняемого взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что суд определил залог в размере почти 3 млн. 940 тыс. гривен.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры постановлением Печерского районного суда г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 50-летнему киевлянину, обвиняемому в систематическом незаконном сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 307 УК Украины, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В мае 2023 года судья Печерского районного суда Киева закрыл это дело по истечении сроков досудебного расследования после уведомления мужчины о подозрении. Но городская прокуратура успешно обжаловала незаконное решение о закрытии дела в апелляционном суде, поэтому его рассмотрение продолжается.

Юрий Чернецкий под стражей

Наркодилеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2022 года Бориспольский суд отправил Юрия Чернецкого за решетку. В ходе судебного разбирательства прокуроры полностью доказали вину подозреваемого и ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На этом история не закончилась. В мае 2023 года по решению судьи Печерского райсуда Киева, по ходатайству адвоката обвиняемого, суд закрыл еще одно дело, по которому проходил Чернецкий. Но киевские прокуроры добились отмены решения о закрытии дела.

Для справки: Юрий Чернецкий – известная личность в Киеве. Он бизнесмен и долларовый миллионер, владелец сети барбершопов. У Чернецкого пятеро детей. Бывшая жена наркодилера fashion-блогер, телеведущая и главный редактор портала Bestin.ua Полина Неня.

После развода Чернецкий стал встречаться с известной моделью Стефани Пол. Девушка была директором и топ-стилистом салона красоты Cutme Studio. Сейчас женат на певице Инне Ворониной.

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