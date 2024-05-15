Відомому київському наркобарону загрожує ще один строк: продовження гучної справи

На чоловіка відкрито декілька справ

У Києві обрали запобіжний захід відомому віп-наркодилеру Юрію Чернецькому, який у 2022 році попався на постачанні кокаїну для столичної еліти. Обвинуваченого взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Зазначається, що суд визначив заставу у розмірі майже 3 млн 940 тис. гривень.

"За клопотанням Київської міської прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 50-річному киянину, обвинуваченому у систематичному незаконному збуті кокаїну у нічних клубах та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У травні 2023 року суддя Печерського районного суду Києва закрив цю справу через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення чоловіку про підозру. Але міська прокуратура успішно оскаржила незаконне рішення про закриття справи в апеляційному суді, тому наразі її розгляд триває.

Юрій Чернецький під вартою

Наркодилеру загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадуємо, у грудні 2022 року Бориспільський суд відправив Юрія Чернецького за ґрати. Під час судового розгляду прокурори повністю довели провину підозрюваного і йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

На цьому історія не закінчилася. У травні 2023 року ухвалою судді Печерського райсуду Києва, за клопотанням адвоката обвинуваченого, суд закрив ще одну справу, за якою проходив Чернецький. Але київські прокурори домоглися скасування рішення про закриття справи.

Для довідки: Юрій Чернецький – відома особистість у Києві. Він бізнесмен та доларовий мільйонер, власник мережі барбершопів. У Чернецького п'ятеро дітей. Колишня дружина наркодилера fashion-блогер, телеведуча та головний редактор порталу Bestin.ua Поліна Неня.

Після розлучення Чернецький почав зустрічатися із відомою моделлю Стефані Пол. Дівчина була директором та топ-стилістом салону краси Cutme Studio. Нині одружений зі співачкою Інною Вороніною.

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