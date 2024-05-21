Когда выключат свет в Киеве: в "Укрэнерго" назвали часы

Не выключать электричество днем стало возможно из-за солнечной погоды

Во вторник, 21 мая, в Киеве применят графики отключения света. Солнечные электростанции активизировали работу, поэтому отключения будут действовать с 17:00 до 24:00

Об этом сообщает "Укрэнерго". Не ограничивать электроснабжение на протяжении всех суток удалось из-за улучшения погодных условий.

"Сейчас с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах", — говорится в сообщении.

В Украине активно заработали солнечные батареи, поэтому дефицит уменьшился.

"Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства, соответственно – дефицит в энергосистеме снизился", — отмечают в "Укрэнерго".

Также Украина сделала запрос на импорт электроэнергии из Польши. Пока принимает излишки электроэнергии от соседей.

"Укрэнерго" призывает граждан экономно пользоваться электричеством.

"По возможности перенесите запланированное на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы", — просит компания.

Напоминаем, причина применения графиков почасового отключения света – последствия ракетных ударов россиян по украинским электростанциям. Чтобы улучшить работу энергосистемы, рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 18:00-00:00, а днем.

Ранее "Телеграф" писал, как и где быстро просмотреть графики отключений света в Киеве. Получать уведомление об отключении электричества можно прямо в телефоне. Это можно сделать в приложении "Киев Цифровой".