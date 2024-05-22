Графики отключения в Киеве: свет исчезнет вечером

Столица погрузится во тьму

В среду, 22 мая, в Киеве применят графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать с 20:00 до 00:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго". До 20:00 применение ограничений не ожидается.

Графики отключения электричества будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.

"С 07:00 до 20:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что ограничения применимы при превышении определенных лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

"Укрэнерго" призывает граждан бережно потреблять электричество. Для этого пользуйтесь энергоемкими приборами не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напоминаем, что быстро и просто посмотреть графики и получать уведомления об отключении электричества можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

В приложении выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

Нажмите на адрес, после чего появится график стабилизационных отключений.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве найти "Пункты несокрушимости". Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и просто согреться.