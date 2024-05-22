Графіки відключення у Києві: світло зникне ввечері

Столиця порине в пітьму

У середу, 22 травня, у Києві застосують графіки стабілізаційних відключень світла. Вони діятимуть з 20:00 до 00:00.

Про це повідомляє "Укренерго". До 20:00 застосування обмежень не очікується.

Графіки відключень електрики будуть діяти для промислових та побутових споживачів.

"З 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що обмеження можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

"Укренерго" закликає громадян ощадливо споживати електрику. Для цього користуйтеся енергомісткими приладами не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, що швидко та просто переглянути графіки та отримувати сповіщення про відключення електрики можна в застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:

В додатку оберіть розділ "Більше сервісів".

Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".

Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Натисніть на адресу, після цього з'явиться графік стабілізаційних відключень.

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві знайти "Пункти незламності". Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та просто зігрітися.