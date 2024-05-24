Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

Вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти у Києві у суботу, 25 травня

Музично-культурний фестиваль V`YAVA Єднання

Коли: 25-26 травня, початок о 14:00

Де: Арт-завод Платформа, метро "Лісова"

Адреса: вул Якова Гніздовського 1-а (Магнітогорська, 1-а)

Вартість: від 900 гривень

Музично-культурний фестиваль V`YAVA Єднання

На території відомого столичного креативного простору Арт-завод "Платформа" зберуться художники та артисти, які готови представити свої неймовірні шоу-програми. Подія заміксує на одному майданчику сучасне й автентичне, музику й арт, танець і спорт.

Команда фестивалю ставить перед собою надважливу мету — зібрати 3 мільйони гривень на потреби 3-ї окремої штурмової бригади, а також на напрямок "Медичної допомоги" через UNITED24.

На V`YAVA виступлять: ONUKA, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров, О. TORVALD, ZIFERBLAT, CHEEV, Phill It, KRUT, Пиріг та Батиг, Стас Корольов & Vesnavoseny, ТОНКА, MAYOROVA, TEMBER BLANCHE, DIMA PROKOPOV Kurs Valut, Si Process, NAZVA, KHAYAT, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim! MC Реп, Budchuk & Friends, KARTA SVITU та інші талановиті артисти.

Організатори підготували для гостей заходу насичену культурну програму. На вас чекає алея автентичних майстеркласів, танцювальний фестиваль DANCE UNITY FEST, ярмарок сучасних та традиційних виробів, креативний простір для дітей, фудкорти та багато іншого.

Суботній Стендап

Коли: 25 травня, початок о 19:00

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 250 гривень

Суботній Стендап

Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків.

Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

Лайн-ап: Андрій Пілат, Женя Королько, Ден Че та Макс Давиденко.

Вік гостей: 18+.

THE BEST OF BOY`S BANDS SHOW BY REAL-BAND

Коли: 25 травня, початок о 19:00

Де: This is Пивбар

Адреса: вул. Тростянецька, 4/2

Вартість: 200 гривень

THE BEST OF BOY`S BANDS SHOW BY REAL-BAND

На вас чекає Tribute Show від Реал-бенду. Це авторські аранжування пісень на чолі з харизматичною подачею вокаліста, це справжній шоу-концерт бой-ідолів сцени від 90-х до сьогодення, під час якого неможливо всидіти на місці.

Саме тому після трибьюту на вас чекає діско-паті, та неймовірні PJ show.

Пластичний перфоманс "2-1= 4.5.0"

Коли: 25 травня, початок о 19:00

Де: Театр Драматургів

Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 25-г

Вартість: 300 гривень

Пластичний перфоманс "2-1= 4.5.0"

Перфоменс "2-1=4.5.0" сповнений кібер-панк атмосферою вокзалу. Він — про технічні інновації поряд з недолугою бюрократією, а також про сучасну Україну очима вигорівшої матері.

Пластичний перформанс з елементами вербатіму, у якому Кристина Шишкарьова і Олександра Чернявська розкривають біль і переживання під час повномасштабного вторгнення.

Це історія про матір і доньку, а точніше про співіснування у атмосфері вокзалів, з потребою зробити паспорт, випити чаю та бажанням втекти від цього у іншу реальність.

Концерт "LAMA"

Коли: 25 травня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 575 гривень

Концерт "LAMA"

Співачка Lama – один з найвпізнаваніших голосів України. Авторка та композитор, продюсер та вокальний тренер. Володарка престижних премій та нагород, серед яких "MTV Europe Music Awards" та "Жінка Третього Тисячоліття".

Авторка-виконавиця хітів "Мені так треба", "Літак", "Моє Серце", "Знаєш як болить", "Ангел", "Мій милий", "Привіт, привіт" та інших.

Поєднання музичного стилю, якого Lama дотримується вже багато років, з унікальним тембром робить артистку та її музику поза часом.

Вистава "Легенди Києва"

Коли: 25 травня, початок о 18:00

Де: Театр драми і комедії "На лівому березі"

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: від 250 гривень

Вистава "Легенди Києва"

Слово "легенда" походить від латинського legenda і означає — те, що потрібно читати. Вистава для сімейного перегляду "Легенди Кієва" від Театру на Лівому Березі — це те, що потрібно побачити та відчути!

Наповнена любов’ю до рідного міста, історичними фактами та фантастичними вигадками — історія, яка поєднає новими зв'язками знайомі місця та імена. Вистава, яка оживить історичні постаті та влаштує захопливу екскурсію крізь часи.

Олег Скрипка 60. Великий Ювілейний Концерт з НАОНІ

Коли: 25 травня, початок о 19:00

Де: Stereo Plaza / Стерео Плаза

Адреса: проспект Лобановського, 119

Вартість: від 900 гривень

Олег Скрипка 60. Великий Ювілейний Концерт з НАОНІ

Легендарний вокаліст "ВВ" відзначає ювілей. Разом із ним на одній сцені виступатиме НАОНІ. Колектив уже не вперше співпрацює з Олегом Скрипкою, тож у них є і хімія, і взаєморозуміння.

На вас чекає безліч відомих пісень в особливому аранжуванні.

СТЕНДАП в Дороті Паб

Коли: 25 травня, початок о 18:00

Де: Dorothy pub

Адреса: вул. Саксаганського, 16/43

Вартість: 300 гривень

СТЕНДАП в Дороті Паб

В цей вечір на сцені: Сергій Степанисько, Дмитро Тютюн, Денис Горобець та Арсен Пучков.

Важливо: 20% прибутку на потреби ЗСУ.

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою.

Рекомендовано особам від 18 років.

Комедія про пекло "Ток-шоу"

Коли: 25 травня, початок о 17:00

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса

Адреса: вул. Володимирська, 23-в

Вартість: 350 гривень

Комедія про пекло "Ток-шоу"

Якось двоє науковців вирішили перевірити, чи зможе перспектива довічного покарання зробити людей кращими. В результаті цього експерименту з'явилось ціле пекельне телебачення! І все було б добре, якби один телеведучий не вирішив підсидіти боса та зайняти його місце.

Те, що відбулося з ним та його шоу, внесло суттєві зміни не тільки в хід експерименту науковців, але й в уявлення людей про гріхи та чесноти.

Якщо ви відвідаєте виставу, у вас буде можливість взяти участь в лотереї. І в разі успіху ви станете суддею "Ток-шоу".

Застерігаємо! Ця вистава може вразити почуття релігійних людей!

Imagine Dragons Tribute

Коли: 25 травня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича 4

Вартість: від 200 гривень

Imagine Dragons Tribute

Barbeer Music Pub запрошує всіх бажаючих на триб'ют-концерт культового американського попрок-гурту Imagine Dragons.

"Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" та багато інших пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London."

Одразу після концерту в цьому ж залі продовжуємо танцювати під кращі хіти до 23:00.

Вечір класики при свічках

Коли: 25 травня, початок о 17:00

Де: Freedom Hall / Фридом Холл

Адреса: вул. Кирилівська, 134

Вартість: від 200 гривень

Вечір класики при свічках

Легендарні та найулюбленіші музичні шедеври композиторів Моцарта, Баха, Штрауса, Альбіноні, Гарделя, Бізе, Вівальді, Моріконе, Рота та П'яццоли прозвучать цього вечора у виконанні камерного ансамблю "CAPRICE-classic" Національної філармонії України.

Класична музика та полум'я свічок допоможуть вам поринути в атмосферу спокою та комфорту, де ви забудете про всі переживання й тривоги.

Музичні твори переноситимуть вас у найтепліші спогади про перше кохання, дитинство та найяскравіші моменти життя…

Сергій Жадан

Коли: 25 травня, початок о 18:00

Де: Київський Палац Спорту

Адреса: пл. Спортивна, 1

Вартість: від 240 гривень

Сергій Жадан

Сергій Жадан, визнаний майстер слова та бард української сучасної поезії, оголошує свій грандіозний поетичний вечір "Усі вірші". Це не лише презентація його повного зібрання поезій на 1400 сторінок, що вийде в січні, а й виняткова подія, що об'єднає нас у магічному світі слова та поезії.

Не пропустіть неповторний вечір, який об'єднає нас у відчутті гармонії та поетичної краси. Цей захід — шанс зробити свій внесок у благодійність і підтримати наших захисників. Увесь прибуток від квитків буде передано на потреби тих, хто стоїть на захисті нашої країни.

Приходьте та долучайтеся до вечора, де поезія стає силою єднання та підтримки. "Усі вірші" буде незабутнім кроком у світ поетичної магії, і у вас є шанс стати його частиною.

Денна вистава "Медовий місяць"

Коли: 25 травня, початок о 15:00

Де: Caribbean club

Адреса: вул. С. Петлюри, 4

Вартість: від 350 гривень

Денна вистава "Медовий місяць"

Вистава за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно — про чоловіків.

Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні і приходять до вельми несподіваних і закономірним висновків ….

Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк та ще про багато цікавих рече…

Куди піти в Києві в неділю, 26 травня

Гала-концерт ансамблю "Калина"

Коли: 26 травня, початок о 19:00

Де: Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва)

Адреса: вул. Межигірська, 2

Вартість: від 250 гривень

Захоплюючі прем'єри та найкращі номери цього сезону від блискучих артистів балету, хору та оркестру Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина".

Ми вміємо презентувати українське народне мистецтво сучасно і високопрофесійно. Гала-концерт "Калини" — це можливість отримати незабутні враження та пишатися тим, що ти українець.

Чорний Квадрат. Kvadrat-шоу

Коли: 26 травня, початок о 18:30

Де: Ресторан SHEF

Адреса: вул. Самійла Кішки, 6, м. Іпподром

Вартість: від 200 гривень

Чорний Квадрат. Kvadrat-шоу

Це – захоплююче театральне шоу в надпопулярному жанрі Комедійної імпровізації! Поєднання традиційного театру, легендарних бродвейських імпровізаційних шоу та інтерактивного спілкування з глядачем. Саме ви – глядачі – будете головними драматургами і режисерами шоу. Ви вирішуватимете, в яких ролях і де опиняться актори наступної миті.

Шоу без табу, гумор без обмежень! 100% несподіваності та ексклюзивності, бо імпровізація не повторюється ніколи! Півтори години сміху і відчуття тотальної несподіваності гарантоване.

Підпільний Стендап на даху K.point

Коли: 26 травня, початок о 18:30

Де: K.Point

Адреса: вул. Глибочицька, 72

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап на даху K.point

Організатори раді запросити вас на один із найчарівніших дахів Києва, що знаходиться у самому серці Подолу. Тут ви насолодитеся красивим заходом сонця і насмієтеся від душі.

Важливо: 20% від зібраних коштів йдуть на потреби ЗСУ.

Цього вечора на сцені: Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Джейхун Сафаров, Олександр Качура та Ігор Нерівний.

Вечірка в клубі BRUKXT

Коли: 26 травня, початок о 14:00

Де: BRUKXT

Адреса: вул.Кудрявська, 16-а

Вартість: від 200 гривень

Вечірка в клубі BRUKXT

На День Києва міжнародний колектив Bass Resistance готує івент (прибуток з якого йде на підтримку ЗСУ), яким завершує свій європейський фандрейзінг-тур, що відбувся під егідою мети збору коштів на евакуаційні баггі для фронту та заради залучення локальних креативних спільнот до підтримки України.

Лайн-ап фінальної бейс-вечірки складається з виступів резиденток, близьких зарубіжних друзів формації, що рухаються до нас прямо з Британії та Швейцарії, а також представників та співтворців локальної бейс-сцени.

Мюзикл "Доріан Грей"

Коли: 26 травня, початок о 17:00

Де: Київський національний академічний академічний театр оперети

Адреса: вул. В. Васильківська, 53/3

Вартість: від 100 гривень

Мюзикл "Доріан Грей"

"Портрет Доріана Грея" (англ. The Picture of Dorian Gray) – єдиний роман письменника Оскара Уайльда. Твір приніс авторові карколомний успіх і скандальну славу. Сюжет побудований навколо вічно молодого і дуже привабливого аристократа Англії кінця ХIХст. Доріана Грея, який обміняв свою душу на дар вічної молодості.

Проблеми, порушені Оскаром Уайльдом у романі, привертають увагу та спонукають до подальших роздумів. Підтвердження цього є численні екранізації твору. Перша з них з’явилася майже одночасно із появою кінематографа – у 1910 році.

Також роман неодноразово інсценізували на театральних підмостках різних країн світу, а за його мотивами створено мюзикли. Однак, історія не набридає глядачеві і стає все більш актуальною в сучасному суспільстві.

Музично-поетичний вечір

Коли: 26 травня, початок о 17:00

Де: Театр "Біла Ворона"

Адреса: вул. Казимира Малевича, 86-л, під'їзд 2

Вартість: від 150 гривень

Музично-поетичний вечір

Якщо ви полюбляєте лампову атмосферу пісень під гітару та неймовірних авторських віршів, то вам точно сподобається цей вечір.

Тут можна слухати, можна приймати участь, можна прийти з музичними інструментами чи зошитом віршів чи оповідань, можна принести свій стендап, а можна зорієнтуватись вже на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині новий мурал створює загадковий художник із Франції. Цікаво, що Ману Невидимий завжди приховує своє обличчя за незвичайною чорною маскою та не називає свого справжнього імені.