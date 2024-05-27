Киев стал лидером по потерянным телефонам: топ моделей, которые чаще всего воруют
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В столице зафиксировано почти 12% от общего количества подобных инцидентов
За первые четыре месяца 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тысячи телефонов. Среди которых 790 были украдены или потеряны в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел. В общей сложности было потеряно 29 тысяч смартфонов в 2023 году.
Это на 46% меньше, чем до начала полномасштабной войны.
"Количество краж и потерь смартфонов уменьшается год от года: это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом", — говорится в сообщении.
Согласно статистике, в этом году в Киеве зафиксировано наибольшее количество похищенных или утраченных мобильных телефонов – 790 случаев. Это составляет 11,9% общего количества подобных инцидентов в стране.
На втором месте по этому показателю Днепропетровская область с 582 телефонами (8,8%), а Запорожская область занимает третье место с 566 случаями (8,6%).
Следует отметить, что в 2023 году лидером по количеству украденных или потерянных телефонов была Донецкая область.
В последние три года лидерами по количеству краж или потерь телефонов неизменно остаются XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. Статистика этого года подтверждает эту тенденцию:
- XIAOMI — более 2,2 тысячи украденных или потерянных телефонов (33,8% от общего количества).
- SAMSUNG – более 1,4 тысячи телефонов (21,6%).
- IPHONE – чуть меньше тысячи украденных телефонов (14,2%).
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