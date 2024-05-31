Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Куда пойти в Киеве в субботу, 1 июня
Музыка и вино. Творческий вечер
Когда: 1 июня, начало в 19:00
Где: MODI Art and Wine Gallery
Адрес: ул. Малая Житомирская, 17
Стоимость: 300 гривен
В галерее MODI проходят живые концертики – от аутентики до современных стилей. Сочетание музыкальных гармоний и легкого алкогольного опьянения в среде меломанов – это для многих и являются составляющими чудесного субботнего вечера.
Расписание вечера:
19:00 — Знакомство
19:15 — Первое отделение
20:15 — Антракт
20:30 — Второе отделение.
Подпольный стендап
Когда: 1 июня, начало в 18:30
Где: Underground Standup Club
Адрес: ул. Золотоворотская, 15
Стоимость: от 300 гривен
Underground Standup Club – легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.
К вашим услугам кухня и бар, которые позволят дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.
Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.
В этот вечер будут выступать:
- Анна Кочегура. Лучшая комикеса 2023 года по версии Underground Standup Awards. Преданная русофобка и просто приятный человек.
- Джейхун Сафаров. Очень продуктивный украинский комик азербайджанского происхождения.
- Александр Качура. Император Китая, каскадер Джеки Чана, начинавший свою деятельность в Гонконге. Один из Королей Кринжа.
- Екатерина Федоркова. Комикеса со своей уникальной подачей. Дизайнер. Художница в душе, буря по таланту и приколам.
Группа Eleos — Вечер рок-н-ролла и блюза
Когда: 1 июня, начало в 19:00
Где: GARNISON
Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)
Стоимость: 150 гривен
Группа ELEOS создает музыку в стиле блюз-рок и в основном — это зажигательные и романтичные англоязычные хиты. Будьте уверены, что они навсегда оставят искру блюз-рока в вашем сердце!
Пока Украина идет к Победе, большую часть дохода исполнители передают на нужды ВСУ, где сейчас работает один из участников бенда.
Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)
Когда: 1 июня, начало в 19:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 450 гривен
По пьесе скандального, харизматичного драматурга Александра Неволько.
Одинокая женщина стремится к любви. Существует ли идеальный мужчина? Что лучше завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя, хоть немного счастливее?
Когда никто не понимает душевных страданий и не протянет руку навстречу — поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….
На спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического характера.
Возраст: 21+.
Подпольный стендап на крыше Kooperativ
Когда: 1 июня, начало в 18:30
Где: Kooperativ
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов 23-я
Стоимость: 500 гривен
Подпольный стендап может стать отличным дополнением красивого теплого вечера. Организаторы рады пригласить вас на одну из самых очаровательных крыш в центре Киева. Здесь вы сможете насладиться красивым закатом и посмеяться от души. Увидев локацию – вы просто не захотите отсюда уходить.
В этот вечер на сцене:
- Свят Загайкевич. Основатель "Подпольного Стендапа", посол анекдота о стоматологах, его выступления невозможно забыть.
- Настя Зухвала. Феминистка. Русофобка. Соведущее шоу "Гомон Аут" на радио "Луч".
- Егор Шатайло. Ведущий радии-стендап шоу "Гомон Аут" на радио "Луч". Сценарист проекта "Телевидение Торонто". Первый в Украине кто начал продавать свои сольные выступления на сайте за деньги, что позволяет ему годами не вылезать в люди.
- Юра Коломиец. Комфортный комик с большим опытом, посол гедонизма и продюсер ваших любимых ютуб шоу.
- Никита Трандафилов. Стендап комик из Одессы, сценарист, крымский лук. Переехал в Киев ради стендапа.
Важно: 20% от собранных средств уходят на нужды ВСУ.
Трибьют Depeche Mode – группа ROCK YOU!
Когда: 1 июня, начало в 19:00
Где: Docker-G pub
Адрес: ул. Игоревская, 13/5
Стоимость: от 175 гривен
Вас ждет группа ROCK YOU в Docker-G pub с танцевальным супер-проектом "Новые Романтики".
В программе песни Depeche Mode, известные хиты других лучших исполнителей, которые полны драйва и романтики.
А вишенка на торте — танцевальный сет по лучшим хитам 80-х.
Черный квадрат. Kvadrat-шоу
Когда: 1 июня, начало в 18:00
Где: КУЛЬТ театр
Адрес: ул. Чикаленко, 14
Стоимость: от 260 гривен
Это – увлекательное театральное шоу в сверхпопулярном жанре Комедийной импровизации! Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем. Именно вы – зрители – будете главными драматургами и режиссерами шоу. Вы будете решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение.
Шоу без табу, юмор без ограничений! 100% неожиданности и эксклюзивности, потому что импровизация не повторяется никогда! Полтора часа смеха и чувство тотальной неожиданности гарантировано.
Спектакль "Свет в конце тоннеля"
Когда: 1 июня, начало в 18:00
Где: НЦТМ им. Леся Курбаса
Адрес: ул. Владимирская, 23-в
Стоимость: 300 гривен
Действие разворачивается в помещении морга, где две молодые женщины оказались запертыми на ночь. Телефон вроде бы не работает, но периодически поступают звонки с очень странными сообщениями. Все, что остается – делиться мыслями, страхами, надеждами и перебирать возможные версии произошедшего (в диапазоне от пьяных галлюцинаций до ядерного апокалипсиса).
Представление о том, что мысль только тогда принесет вам пользу, когда она – порождение разума, а не шаблонов, страхов и иллюзий.
Стендап "Смешная Семерка"
Когда: 1 июня, начало в 16:30
Где: Бочка Pub
Адрес: ул. Крещатик, 19-а
Стоимость: 150 гривен
В этот вечер выступят 7 молодых комиков и каждый из них поделится с вами частью жизни с помощью шуток. Комики рассказывают как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.
В этот вечер на сцене Костя Ташаков, Марк Свиридюк, Паша Пинчук, Макс Давыденко, Джейхун Сафаров, Дэн Че и Руслан Колесник.
Ведущий: Богдан Боярин.
Возраст гостей: 18+.
Часть собранных денег пойдет на ВСУ.
Мюзикл "Семейка Аддамсов"
Когда: 1 июня, начало в 17:00
Где: Киевский национальный академический академический театр оперетты
Адрес: ул. Б. Васильковская, 53/3
Стоимость: от 120 гривен
Яркий бродвейский мюзикл "Семейка Аддамсов" расскажет забавную и остроумную историю об инфернальной семье, завоевавшей миллионы сердец по всему миру.
Дочь Аддамсов – девочка по имени Среда (WednesdayAddams) влюбится в обычного мальчика. Как к этому отнесутся ее родные, а также семья мальчика, и что из этого получится – украинские зрители смогут увидеть уже в июне.
Спектакль "Отдайте тело"
Когда: 1 июня, начало в 15:00
Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)
Стоимость: 400 гривен
Какова стоимость человеческого тела? Стоит ли оно чего-то, когда танцует под дудку собственных соблазнов, наплевав на здравый смысл и нравственность? Вася – типичный представитель социального класса "тело".
Вчерашнее "недоразумение", сегодня он уверен, что теперь в его жизни началась белая полоса. Еще немного, и он добьется своего простого меркантильного счастья. Но сможет ли он дойти до конца? И почему какой-то попугай должен вершить его судьбу?
Куда пойти в Киеве в воскресенье, 2 июня
Группа Ukie’z
Когда: 2 июня, начало в 19:00
Где: GARNISON
Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)
Стоимость: от 250 гривен
Ukie’z – это вымышленная, фактически параллельная реальность украинской музыкальной традиции. Глубинное переосмысление фолька, фундаментальный музыкальный эксперимент и культурное развилка одновременно.
В их музыку с хирургической точностью встроены кельтские и атлантические музыкальные элементы. Именно поэтому Ukie’z, безусловно, является мессианским проектом и фрагментом дорожной карты возвращения Украины домой в почти утраченный нами дом, называемый Западной цивилизацией.
Простой, действительно народный акустический формат состоит из музыкантов: Дмитрий Данов (композиция, скрипка), Богдан Буткевич (гитара, пение, тексты), Иван Семесюк (пение, банджо, духовые инструменты, тексты), Антон Жуков (контрабас) и Надежда Каламеец ( бэк-вокал и перкуссия).
Подпольные Разгоны в Attic Space
Когда: 2 июня, начало в 19:00
Где: Attic Space
Адрес: бульв. Шевченко, 36-а
Стоимость: 400 гривен
"Подпольные Разгоны" — это закулисье стендап-комедии, когда комики собираются и делятся своими заготовками, наблюдениями и новыми темами для стендапа, и в тот же момент вместе накидывают новые шутки и векторы для комедии, проще говоря они "разгоняют" эти темы.
В этот вечер выступят: Настя Зухвала, Никита Трандафилов, Александр Качура, Артур Петров и Роман Мищеряков.
Александр Положинский — Дополнительный концерт
Когда: 2 июня, начало в 19:00
Где: Docker Pub/Докер-Паб
Адрес: ул. Богатырская, 25
Стоимость: от 675 гривен
По просьбе любителей творчества Сашка Положинского организаторы приглашают на дополнительный концерт исполнителя в Docker pub.
В программе, традиционно, будут песни из репертуара Тартака, Бувье, Ол.Ив.Е и сольных альбомов — уже вышедшего и того, который только записывается.
Стендап на крыше
Когда: 2 июня, начало в 14:00
Где: Octo tower
Адрес: ул. Мечникова, 5
Стоимость: 400 гривен
Вы услышите новые шутки от любимых комиков. В этот вечер выступают: Дмитрий Табак, Алексей Приймаченко, Слава Бу и Макс Давиденко.
В самом сердце города, на крыше, с которой открывается безумной красоты вид на центр Киева.
Военным — вход свободный.
Всеукраинская премия "Избранный страной"
Когда: 2 июня, начало в 18:00
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"
Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: от 350 гривен
В рамках премии состоится церемония награждения победителей в номинации "Украинский бренд года" – отличие для брендов отечественной одежды, аксессуаров и украшений. Ее цель – поддержка и популяризация украинских ТМ.
Некоторые номинанты премии будут презентовать свои коллекции в рамках события. В такое сложное для Украины время, по мнению организаторов, очень важно поддерживать любым способом отечественных производителей.
В этом году впервые состоятся и другие премии — "Родная песня". В рамках которой будут избраны победители в следующих номинациях:
- Певица страны
- Певец страны
- Дуэт страны
- Песня страны
- Клип страны
- Прорыв страны
- Продюсер страны
- Режиссер страны
- Открытие страны.
Спектакль "Все эти женщины". Премьера (16+)
Когда: 2 июня, начало в 18:00
Где: Театр Актер
Адрес: ул. Большая Житомирская, 40
Стоимость: от 150 гривен
Сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица. Железнодорожное и автомобильное сообщение прервано. Тем временем в доме, отрезанном от мира, собралось восемь любящих женщин. Есть здесь и еще один житель, но мы не совсем уверены, что он до сих пор жив. Триллер, детектив, поцелуи, страсть, намеки на секс и совсем немного ужасов. И никакой комедии.
"Эти все женщины" — это только правдивые этюды на тему отношений подруг, родственниц, врагов, любовниц, матерей и дочерей, сестер и коллег. Всех их объединяет любовь к одному человеку. Можно ли залюбить насмерть? Похоже, что да.
Возраст гостей: 16+.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к церемониальным парадам.