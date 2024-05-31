Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 1 июня

Музыка и вино. Творческий вечер

Когда: 1 июня, начало в 19:00

Где: MODI Art and Wine Gallery

Адрес: ул. Малая Житомирская, 17

Стоимость: 300 гривен

Музыка и вино. Творческий вечер

В галерее MODI проходят живые концертики – от аутентики до современных стилей. Сочетание музыкальных гармоний и легкого алкогольного опьянения в среде меломанов – это для многих и являются составляющими чудесного субботнего вечера.

Расписание вечера:

19:00 — Знакомство

19:15 — Первое отделение

20:15 — Антракт

20:30 — Второе отделение.

Подпольный стендап

Когда: 1 июня, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап

Underground Standup Club – легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.

К вашим услугам кухня и бар, которые позволят дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

В этот вечер будут выступать:

Анна Кочегура. Лучшая комикеса 2023 года по версии Underground Standup Awards. Преданная русофобка и просто приятный человек.

Джейхун Сафаров. Очень продуктивный украинский комик азербайджанского происхождения.

Александр Качура. Император Китая, каскадер Джеки Чана, начинавший свою деятельность в Гонконге. Один из Королей Кринжа.

Екатерина Федоркова. Комикеса со своей уникальной подачей. Дизайнер. Художница в душе, буря по таланту и приколам.

Группа Eleos — Вечер рок-н-ролла и блюза

Когда: 1 июня, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 гривен

Группа Eleos — Вечер рок-н-ролла и блюза

Группа ELEOS создает музыку в стиле блюз-рок и в основном — это зажигательные и романтичные англоязычные хиты. Будьте уверены, что они навсегда оставят искру блюз-рока в вашем сердце!

Пока Украина идет к Победе, большую часть дохода исполнители передают на нужды ВСУ, где сейчас работает один из участников бенда.

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 1 июня, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

По пьесе скандального, харизматичного драматурга Александра Неволько.

Одинокая женщина стремится к любви. Существует ли идеальный мужчина? Что лучше завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя, хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий и не протянет руку навстречу — поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

На спектакле присутствует ненормативная лексика, сцены насилия и эротического характера.

Возраст: 21+.

Подпольный стендап на крыше Kooperativ

Когда: 1 июня, начало в 18:30

Где: Kooperativ

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов 23-я

Стоимость: 500 гривен

Подпольный стендап на крыше Kooperativ

Подпольный стендап может стать отличным дополнением красивого теплого вечера. Организаторы рады пригласить вас на одну из самых очаровательных крыш в центре Киева. Здесь вы сможете насладиться красивым закатом и посмеяться от души. Увидев локацию – вы просто не захотите отсюда уходить.

В этот вечер на сцене:

Свят Загайкевич . Основатель "Подпольного Стендапа", посол анекдота о стоматологах, его выступления невозможно забыть.

. Основатель "Подпольного Стендапа", посол анекдота о стоматологах, его выступления невозможно забыть. Настя Зухвала . Феминистка. Русофобка. Соведущее шоу "Гомон Аут" на радио "Луч".

. Феминистка. Русофобка. Соведущее шоу "Гомон Аут" на радио "Луч". Егор Шатайло . Ведущий радии-стендап шоу "Гомон Аут" на радио "Луч". Сценарист проекта "Телевидение Торонто". Первый в Украине кто начал продавать свои сольные выступления на сайте за деньги, что позволяет ему годами не вылезать в люди.

. Ведущий радии-стендап шоу "Гомон Аут" на радио "Луч". Сценарист проекта "Телевидение Торонто". Первый в Украине кто начал продавать свои сольные выступления на сайте за деньги, что позволяет ему годами не вылезать в люди. Юра Коломиец . Комфортный комик с большим опытом, посол гедонизма и продюсер ваших любимых ютуб шоу.

. Комфортный комик с большим опытом, посол гедонизма и продюсер ваших любимых ютуб шоу. Никита Трандафилов. Стендап комик из Одессы, сценарист, крымский лук. Переехал в Киев ради стендапа.

Важно: 20% от собранных средств уходят на нужды ВСУ.

Трибьют Depeche Mode – группа ROCK YOU!

Когда: 1 июня, начало в 19:00

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 175 гривен

Трибьют Depeche Mode – группа ROCK YOU!

Вас ждет группа ROCK YOU в Docker-G pub с танцевальным супер-проектом "Новые Романтики".

В программе песни Depeche Mode, известные хиты других лучших исполнителей, которые полны драйва и романтики.

А вишенка на торте — танцевальный сет по лучшим хитам 80-х.

Черный квадрат. Kvadrat-шоу

Когда: 1 июня, начало в 18:00

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко, 14

Стоимость: от 260 гривен

Черный квадрат. Kvadrat-шоу

Это – увлекательное театральное шоу в сверхпопулярном жанре Комедийной импровизации! Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем. Именно вы – зрители – будете главными драматургами и режиссерами шоу. Вы будете решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение.

Шоу без табу, юмор без ограничений! 100% неожиданности и эксклюзивности, потому что импровизация не повторяется никогда! Полтора часа смеха и чувство тотальной неожиданности гарантировано.

Спектакль "Свет в конце тоннеля"

Когда: 1 июня, начало в 18:00

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса

Адрес: ул. Владимирская, 23-в

Стоимость: 300 гривен

"Свет в конце тоннеля"

Действие разворачивается в помещении морга, где две молодые женщины оказались запертыми на ночь. Телефон вроде бы не работает, но периодически поступают звонки с очень странными сообщениями. Все, что остается – делиться мыслями, страхами, надеждами и перебирать возможные версии произошедшего (в диапазоне от пьяных галлюцинаций до ядерного апокалипсиса).

Представление о том, что мысль только тогда принесет вам пользу, когда она – порождение разума, а не шаблонов, страхов и иллюзий.

Стендап "Смешная Семерка"

Когда: 1 июня, начало в 16:30

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 150 гривен

Стендап Смешная Семерка

В этот вечер выступят 7 молодых комиков и каждый из них поделится с вами частью жизни с помощью шуток. Комики рассказывают как свои "топовые" (проверенные) шутки, так и новые, которые вы, возможно, услышите первыми.

В этот вечер на сцене Костя Ташаков, Марк Свиридюк, Паша Пинчук, Макс Давыденко, Джейхун Сафаров, Дэн Че и Руслан Колесник.

Ведущий: Богдан Боярин.

Возраст гостей: 18+.

Часть собранных денег пойдет на ВСУ.

Мюзикл "Семейка Аддамсов"

Когда: 1 июня, начало в 17:00

Где: Киевский национальный академический академический театр оперетты

Адрес: ул. Б. Васильковская, 53/3

Стоимость: от 120 гривен

Мюзикл "Семейка Аддамсов"

Яркий бродвейский мюзикл "Семейка Аддамсов" расскажет забавную и остроумную историю об инфернальной семье, завоевавшей миллионы сердец по всему миру.

Дочь Аддамсов – девочка по имени Среда (WednesdayAddams) влюбится в обычного мальчика. Как к этому отнесутся ее родные, а также семья мальчика, и что из этого получится – украинские зрители смогут увидеть уже в июне.

Спектакль "Отдайте тело"

Когда: 1 июня, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: 400 гривен

Спектакль "Отдайте тело"

Какова стоимость человеческого тела? Стоит ли оно чего-то, когда танцует под дудку собственных соблазнов, наплевав на здравый смысл и нравственность? Вася – типичный представитель социального класса "тело".

Вчерашнее "недоразумение", сегодня он уверен, что теперь в его жизни началась белая полоса. Еще немного, и он добьется своего простого меркантильного счастья. Но сможет ли он дойти до конца? И почему какой-то попугай должен вершить его судьбу?

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 2 июня

Группа Ukie’z

Когда: 2 июня, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: от 250 гривен

Группа Ukie’z

Ukie’z – это вымышленная, фактически параллельная реальность украинской музыкальной традиции. Глубинное переосмысление фолька, фундаментальный музыкальный эксперимент и культурное развилка одновременно.

В их музыку с хирургической точностью встроены кельтские и атлантические музыкальные элементы. Именно поэтому Ukie’z, безусловно, является мессианским проектом и фрагментом дорожной карты возвращения Украины домой в почти утраченный нами дом, называемый Западной цивилизацией.

Простой, действительно народный акустический формат состоит из музыкантов: Дмитрий Данов (композиция, скрипка), Богдан Буткевич (гитара, пение, тексты), Иван Семесюк (пение, банджо, духовые инструменты, тексты), Антон Жуков (контрабас) и Надежда Каламеец ( бэк-вокал и перкуссия).

Подпольные Разгоны в Attic Space

Когда: 2 июня, начало в 19:00

Где: Attic Space

Адрес: бульв. Шевченко, 36-а

Стоимость: 400 гривен

Подпольные Разгоны в Attic Space

"Подпольные Разгоны" — это закулисье стендап-комедии, когда комики собираются и делятся своими заготовками, наблюдениями и новыми темами для стендапа, и в тот же момент вместе накидывают новые шутки и векторы для комедии, проще говоря они "разгоняют" эти темы.

В этот вечер выступят: Настя Зухвала, Никита Трандафилов, Александр Качура, Артур Петров и Роман Мищеряков.

Александр Положинский — Дополнительный концерт

Когда: 2 июня, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 675 гривен

Александр Положинский — Дополнительный концерт

По просьбе любителей творчества Сашка Положинского организаторы приглашают на дополнительный концерт исполнителя в Docker pub.

В программе, традиционно, будут песни из репертуара Тартака, Бувье, Ол.Ив.Е и сольных альбомов — уже вышедшего и того, который только записывается.

Стендап на крыше

Когда: 2 июня, начало в 14:00

Где: Octo tower

Адрес: ул. Мечникова, 5

Стоимость: 400 гривен

Стендап на крыше

Вы услышите новые шутки от любимых комиков. В этот вечер выступают: Дмитрий Табак, Алексей Приймаченко, Слава Бу и Макс Давиденко.

В самом сердце города, на крыше, с которой открывается безумной красоты вид на центр Киева.

Военным — вход свободный.

Всеукраинская премия "Избранный страной"

Когда: 2 июня, начало в 18:00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 350 гривен

Всеукраинская премия "Избранный страной"

В рамках премии состоится церемония награждения победителей в номинации "Украинский бренд года" – отличие для брендов отечественной одежды, аксессуаров и украшений. Ее цель – поддержка и популяризация украинских ТМ.

Некоторые номинанты премии будут презентовать свои коллекции в рамках события. В такое сложное для Украины время, по мнению организаторов, очень важно поддерживать любым способом отечественных производителей.

В этом году впервые состоятся и другие премии — "Родная песня". В рамках которой будут избраны победители в следующих номинациях:

Певица страны

Певец страны

Дуэт страны

Песня страны

Клип страны

Прорыв страны

Продюсер страны

Режиссер страны

Открытие страны.

Спектакль "Все эти женщины". Премьера (16+)

Когда: 2 июня, начало в 18:00

Где: Театр Актер

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40

Стоимость: от 150 гривен

Спектакль "Все эти женщины". Премьера

Сильные снегопады, метели, на дорогах гололедица. Железнодорожное и автомобильное сообщение прервано. Тем временем в доме, отрезанном от мира, собралось восемь любящих женщин. Есть здесь и еще один житель, но мы не совсем уверены, что он до сих пор жив. Триллер, детектив, поцелуи, страсть, намеки на секс и совсем немного ужасов. И никакой комедии.

"Эти все женщины" — это только правдивые этюды на тему отношений подруг, родственниц, врагов, любовниц, матерей и дочерей, сестер и коллег. Всех их объединяет любовь к одному человеку. Можно ли залюбить насмерть? Похоже, что да.

Возраст гостей: 16+.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к церемониальным парадам.