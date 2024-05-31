Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти у Києві у суботу, 1 червня

Музика й вино. Творчий вечір

Коли: 1 червня, початок о 19:00

Де: MODI Art and Wine Gallery

Адреса: вул. Мала Житомирська, 17

Вартість: 300 гривень

Музика й вино. Творчий вечір

В галереї MODI відбуваються живі концертики – від автентики до сучасних стилів. Поєднання музичних гармоній та легкого алкогольного сп’яніння в середовищі меломанів – це для багатьох і є складовими чудового суботнього вечора.

Розклад вечора:

19:00 — Знайомство

19:15 — Перше відділення

20:15 — Антракт

20:30 — Друге відділення.

Підпільний Стендап

Коли: 1 червня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки "Підпільного Стендапу" виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, тож можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

У цей вечір виступатимуть:

Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.

Джейхун Сафаров. Дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі. Один із Королів Крінжу.

Катерина Федоркова. Комікеса зі своєю унікальною подачею. Дизайнерка. Художниця в душі, буря з таланту і приколів.

Гурт Eleos — Вечір рок-н-ролу та блюзу

Коли: 1 червня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень

Гурт Eleos — Вечір рок-н-ролу та блюзу

Гурт ELEOS створює музику в стилі блюз-рок і в основному це запальні та романтичні англомовні хіти. Будьте впевнені, що вони назавжди залишать іскру блюз-року у вашому серці!

Поки Україна йде до Перемоги, більшу частину доходу виконавці передають на потреби ЗСУ, де зараз тимчасово працює один з учасників бенду.

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 1 червня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга Олександра Неволько.

Самотня жінка у буремному житті, прагне кохання. Чи існує ідеальній чоловік? Що краще завести кота чи стосунки? Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань, не простягне руку назустріч, допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

На виставі присутня ненормативна лексика, сцени насильства і еротичного характеру.

Вік: 21+.

Підпільний Стендап на Даху Kooperativ

Коли: 1 червня, початок о 18:30

Де: Kooperativ

Адреса: вул. Січових Стрільців 23-а

Вартість: 500 гривень

Підпільний Стендап на Даху Kooperativ

Підпільний Стендап може стати відмінним доповненням красивого теплого вечора. Організатори раді запросити вас на один із найчарівніших дахів в центрі Києва. Тут ви зможете насолодитися красивим заходом сонця і посміятися від душі. Побачивши локацію — ви просто не захочете звідси йти.

Цього вечора на сцені:

Свят Загайкевич . Засновник "Підпільного Стендапу", амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути.

. Засновник "Підпільного Стендапу", амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Настя Зухвала . Феміністка. Русофобка. Співведуча шоу "Гомін Аут" на радіо "Промінь".

. Феміністка. Русофобка. Співведуча шоу "Гомін Аут" на радіо "Промінь". Єгор Шатайло . Ведучий радіо-стендап шоу "Гомін Аут" на радіо "Промінь". Сценарист проєкту "Телебачення Торонто". Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.

. Ведучий радіо-стендап шоу "Гомін Аут" на радіо "Промінь". Сценарист проєкту "Телебачення Торонто". Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди. Юра Коломієць . Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.

. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу. Микита Трандафілов. Стендап комік з Одеси, сценарист, кримська цибуля. Переїхав в Київ заради стендапу.

Важливо: 20% від зібраних коштів йдуть на потреби ЗСУ.

Триб’ют Depeche Mode — гурт ROCK YOU!

Коли: 1 червня, початок о 19:00

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 175 гривень

Триб’ют Depeche Mode — гурт ROCK YOU!

На вас чекає гурт ROCK YOU в Docker-G pub з танцювальним супер-проєктом "Нові Романтики".

В програмі пісні Depeche Mode, відомі хіти інших найкращих виконавців, сповнені драйвом і романтикою.

А вишенька на торті — танцювальний сет з найкращих хітів 80-х.

Чорний Квадрат. Kvadrat-шоу

Коли: 1 червня, початок о 18:00

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка, 14

Вартість: від 260 гривень

Чорний Квадрат. Kvadrat-шоу

Це – захоплююче театральне шоу в надпопулярному жанрі Комедійної імпровізації! Поєднання традиційного театру, легендарних бродвейських імпровізаційних шоу та інтерактивного спілкування з глядачем. Саме ви – глядачі – будете головними драматургами і режисерами шоу. Ви вирішуватимете, в яких ролях і де опиняться актори наступної миті.

Шоу без табу, гумор без обмежень! 100% несподіваності та ексклюзивності, бо імпровізація не повторюється ніколи! Півтори години сміху і відчуття тотальної несподіваності гарантоване.

Вистава "Світло в кінці тунелю"

Коли: 1 червня, початок о 18:00

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса

Адреса: вул. Володимирська, 23-в

Вартість: 300 гривень

"Світло в кінці тунелю"

Дія розгортається в приміщенні моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч. Телефон начебто не працює, але періодично надходять дзвінки з дуже дивними повідомленнями. Все, що залишається – ділитися думками, страхами, надіями і перебирати можливі версії того, що сталося (у діапазоні від п'яних галюцинацій до ядерного апокаліпсиса).

Вистава про те, що думка тільки тоді принесе вам користь, коли вона — породження розуму, а не шаблонів, страхів та ілюзій.

Стендап "Смішна Сімка"

Коли: 1 червня, початок о 16:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 150 гривень

Стендап Смішна Сімка

Цього вечора виступатимуть 7 молодих коміків і кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, котрі ви, можливо, почуєте першими.

Цього вечора на сцені: Костя Ташаков, Марк Свиридюк, Паша Пінчук, Макс Давиденко, Джейхун Сафаров, Ден Че та Руслан Колесник.

Ведучий: Богдан Боярин.

Вік гостей: 18+.

Частина від зібраних грошей піде на ЗСУ.

Мюзикл "Сімейка Аддамсів"

Коли: 1 червня, початок о 17:00

Де: Київський національний академічний академічний театр оперети

Адреса: вул. В. Васильківська, 53/3

Вартість: від 120 гривень

Мюзикл "Сімейка Аддамсів"

Яскравий бродвейський мюзикл "Сімейка Аддамсів" розкаже кумедну і дотепну історію про інфернальну родину, яка завоювала мільйони сердець по всьому світу.

Донька Аддамсів – дівчинка на ім’я Середа (WednesdayAddams) закохається у звичайного хлопчика. Як до цього поставляться її рідні, а також родина хлопчика, і що з цього вийде – українські глядачі зможуть побачити вже у квітні.

Вистава "Віддайте тіло"

Коли: 1 червня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: 400 гривень

Вистава "Віддайте тіло"

Яка вартість людського тіла? Чи варте воно чогось, коли танцює під дудку власних спокус, начхавши на здоровий глузд і моральність? Вася — типовий представник соціального класу "тіло".

Вчорашнє "непорозуміння", сьогодні він впевнений, що тепер в його житті почалася біла смуга. Ще трохи, і він досягне свого простого меркантильного щастя. Та чи матиме він змогу дійти до кінця? І чому якийсь Папуга має вершити його долю?

Куди піти у Києві у неділю, 2 червня

Гурт Ukie'z

Коли: 2 червня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: від 250 гривень

Гурт Ukie'z

Ukie’z — це вигадана, фактично паралельна реальність української музичної традиції. Глибинне переосмислення фольку, фундаментальний музичний експеримент і культурне роздоріжжя водночас.

В їх музику з хірургічною точністю вмонтовано кельтські і ширше атлантичні музичні елементи. Саме тому Ukie’z, безумовно, є месіанським проєктом і фрагментом дорожної карти повернення України додому в майже втрачену нами домівку, що зветься Західною цивілізацією.

Простий, дійсно народний акустичний формат складається з музикантів: Дмитро Данов (композиція, скрипка), Богдан Буткевич (гітара, спів, тексти), Іван Семесюк (спів, банджо, духові інструменти, тексти), Антін Жуков (контрабас) та Надія Каламєєць (бек-вокал і перкусія).

Підпільні Розгони в Attic Space

Коли: 2 червня, початок о 19:00

Де: Attic Space

Адреса: бул. Шевченка, 36-а

Вартість: 400 гривень

Підпільні Розгони в Attic Space

"Підпільні Розгони" — це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони "Розганяють" ці теми.

У цей вечір виступатимуть: Настя Зухвала, Микита Трандафілов, Олександр Качура, Артур Петров та Роман Міщеряков.

Олександр Положинський — Додатковий концерт

Коли: 2 червня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 675 гривень

Олександр Положинський — Додатковий концерт

За проханням шанувальників організатори запрошують на додатковий концерт Олександра Положинського в Docker pub.

В програмі, традиційно, будуть пісні з репертуару Тартака, Бувʼє, Ол.Ів.ʼЄ та сольних альбомів — того, який вже вийшов, і того, який тільки записується

Стендап На Даху

Коли: 2 червня, початок о 14:00

Де: Octo tower

Адреса: вул. Мечнікова, 5

Вартість: 400 гривень

Стендап На Даху

Ви почуєте нові жарти від улюблених коміків, виступають: Дмитро Тютюн, Олексій Приймаченко, Слава Бу, Макс Давиденко. У самому серці міста, на даху, з якого відкривається шаленої краси вид на центр Києва.

Військовим вхід вільний.

Всеукраїнська премія "Обраний країною"

Коли: 2 червня, початок о 18:00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац"

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 350 гривень

Всеукраїнська премія "Обраний країною"

В рамках премії відбудеться церемонія нагородження переможців в номінації "Український бренд року" – це відзнака для брендів вітчизняного одягу, аксесуарів та прикрас. Її мета – підтримка і популяризація українських ТМ.

Деякі з номінантів премії будуть презентувати свої колекції в рамках події. В такий складний для України час, на думку організаторів, дуже важливо підтримувати в будь-який спосіб вітчизняних виробників.

Цьогоріч вперше відбудуться й інші премії – "Рідна пісня". В рамках якої буде обрано переможців у наступних номінаціях:

Співачка країни

Співак країни

Дует країни

Пісня країни

Кліп країни

Прорив країни

Продюсер країни

Режисер країни

Відкриття країни.

Вистава "Всі ці жінки". Премʼєра (16+)

Коли: 2 червня, початок о 18:00

Де: Театр Актер

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40

Вартість: від 150 гривень

Вистава "Всі ці жінки". Премʼєра

Сильні снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Залізничне та автомобільне сполучення перервано. Тим часом у будинку, відрізаному від світу, зібрались вісім люблячих жінок. Є тут і ще один мешканець, але ми не зовсім певні, що він і досі живий. Трилер, детектив, поцілунки, пристрасть, натяки на секс і зовсім трішки жахів. І ніякої вам комедії.

"Ці всі жінки" — це лише правдиві етюди на тему стосунків подруг, родичок, ворогинь, коханок, матерів і дочок, сестер, коліжанок, колегинь. Усіх їх обʼєднує любов до одного чоловіка. Чи можна залюбити до смерті? Схоже, що так.

Вік гостей: 16+.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до церемоніальних парадах