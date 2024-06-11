На Киевщине во время войны хотят реконструировать теплосеть на одной улице за 20 миллионов гривен

Подрядчика выберут 24 июня

В городе Вишневое Бучанского района Киевской области местное КП "Вишневсктеплоэнерго" намерено отремонтировать теплосеть по одной из улиц. На эти нужды планируют потратить практически 21 миллион гривен.

Срок завершения ремонтных работ — не позднее 15 октября текущего года. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

Согласно тендерному объявлению, 20 млн 952 тысяч 890 гривен планируют потратить на реконструкцию тепловой сети по улице Киевская от ТК-26 до ТК-27 в городе Вишневое на Киевщине.

Цель проведения работ — обеспечение стабильного функционирования системы теплоснабжения и повышение качества предоставления тепловой энергии на объекты жилищно-коммунального, социально-культурного, бытового назначения и населению.

В объем работ включается вывоз и утилизация (в случае необходимости) мусора, образовавшегося в результате выполнения ремонта.

Здесь планируют заменить трубы и провести их теплоизоляцию. Отмечается, что для реконструкции тепловых сетей следует применить новые материалы, имеющие сертификаты соответствия требованиям действующих нормативных документов: ДБН, ГОСТ, ДСТУ и так далее.

Аукцион пройдет 24 июня текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение ремонта.

Работы по реконструкции должны быть завершены не позднее 15 октября текущего года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен. На территории гимназии ни одного сооружения гражданской защиты не оказалось, но не смотря на это подрядчику успели перечислить аванс в размере 1,47 миллиона гривен.