На Київщині під час війни хочуть реконструювати тепломережу на одній вулиці за 20 мільйонів гривень

Підрядника виберуть 24 червня

У місті Вишневе Бучанського району Київської області місцеве КП "Вишневськтеплоенерго" має намір відремонтувати тепломережу однією з вулиць. На ці потреби планують витратити майже 21 мільйон гривень.

Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 15 жовтня поточного року. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Згідно з тендерним оголошенням, 20 млн 952 тисяч 890 гривень планують витратити на реконструкцію теплової мережі по вулиці Київська від ТК-26 до ТК-27 у місті Вишневе на Київщині.

Мета проведення робіт – забезпечення стабільного функціонування системи теплопостачання та підвищення якості надання теплової енергії на об’єкти житлово-комунального, соціально-культурного, побутового призначення та населення.

У обсяг робіт включається вивезення та утилізація (у разі потреби) сміття, що утворилося внаслідок виконання ремонту.

Тут планують замінити труби та провести їхню теплоізоляцію. Зазначається, що для реконструкції теплових мереж слід застосувати нові матеріали, які мають сертифікати відповідності вимогам нормативних документів, що діють: ДБН, ГОСТ, ДСТУ і так далі.

Аукціон пройде 24 червня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення ремонту.

Роботи з реконструкції мають бути завершені не пізніше ніж 15 жовтня поточного року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень. На території гімназії жодної споруди цивільного захисту не виявилося, але, незважаючи на це, підряднику встигли перерахувати аванс у розмірі 1,47 мільйона гривень.