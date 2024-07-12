На Киев надвигается гроза: в некоторых районах уже идет дождь (видео)

В сети появились видео с долгожданным дождем

В пятницу, 12 июля, несмотря на аномально жаркий день, в Киеве ожидается гроза. По прогнозу синоптиков, непогода начнется в ближайшее время с сохранением до конца суток.

Об опасном метеорологическом явлении предупреждает Украинский гидрометеорологический центр. В столице объявили I (желтый) уровень опасности.

Во время грозы избегайте находиться рядом с крупными деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи и не паркуйте рядом с ними транспорт.

В некоторых районах Киева уже идет дождь. Видео долгожданных осадков публикуют в сети.

Дождь частично дошел до Подольского и Оболонского районов.

Киевляне радуются осадкам и отмечают, что льет достаточно сильно.

Киевляне пишут, что часть улиц на Оболони уже подтоплена.

В КГГА напомнили, куда звонить по телефону в чрезвычайных ситуациях. При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор" за номером 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травме людей немедленно звоните 103.

Отметим сегодня, 12 июля, в Киеве сухая погода с сильной жарой. Температура воздуха достигла отметки +35°. Ветер юго-восточный со скоростью 5-8 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Температура выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.