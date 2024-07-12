На Київ насувається гроза: в деяких районах вже йде дощ (відео)

У мережі з'явилися відео з довгоочікуваним дощем

У п'ятницю, 12 липня, попри аномально спекотний день, у Києві очікується гроза. За прогнозом синоптиків, негода почнеться в найближчу годину зі збереженням до кінця доби.

Про небезпечне метеорологічне явище попереджає Український гідрометеорологічний центр. У столиці оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

Під час грози уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними транспорт.

У деяких районах Києва вже йде дощ. Відео довгоочікуваних опадів публікують у мережі.

Дощ частково дійшов до Подільського та Оболонського районів.

Кияни радіють опадам і зазначають, що ллє досить сильно.

Кияни пишуть, що частина вулиць на Оболоні вже підтоплена.

У КМДА нагадали, куди телефонувати у надзвичайних ситуаціях. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Зазначимо, сьогодні, 12 липня, у Києві суха погода із сильною спекою. Температура повітря досягла позначки +35°. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-8 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві зафіксували відразу три температурні рекорди. Температура вище за попередній рекордний показник 1885 року.