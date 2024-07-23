Уничтоженный дом Зеленского: кто будет отвечать за незаконный демонтаж (фото)

Зданием было запрещено пользоваться

В Киеве, несмотря на арест, уничтожили историческое здание Зеленских (Малинина). Его совладельцу, который дал указание на снос, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Действия 32-летнего владельца здания квалифицируют как умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.

Усадьбу Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в конце 19 века, снесли вечером 19 июля. В прокуратуре отмечают, что судом по ходатайству прокуроров на дом был наложен арест с запретом на пользование, распоряжение и отчуждение.

Игнорируя арест, подозреваемый привлек строительную фирму, работникам которой отдал приказ о демонтаже здания.

Незаконно снесли историческое здание

"На технику, которой пользовались строители, наложен арест. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в незаконном сносе здания", — говорится в сообщении.

Несмотря на арест, уничтожили памятник архитектуры

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Совладелец получил подозрение

Напоминаем, на днях в Киеве снесли исторически здание — усадьбу Малинина также известную как усадьба Зеленских. В связи с этим, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами нагло уничтоженного здания.

Ранее "Телеграф" писал, что застройщик обязался восстановить усадьбу Зеленского. Здание так и не попало в список городских достопримечательностей.