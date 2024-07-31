На Київщині після сварки з батьками зникла дівчинка-підліток: фото та прикмети

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

Правоохоронці просять усіх небайдужих допомогти у пошуку неповнолітньої дівчини, яка у вівторок, 30 липня, пішла з дому і досі не повернулася. Мешкає підліток у Борисполі Київської області.

Дівчинка посварилася з батьками і після цього пішла у невідомому напрямку. Наразі пошуками зниклої займаються правоохоронці Київської області.

Відомо, що поліція Київщини розшукує 16-річну Олександру Луценку із Борисполя. Дівчина у понеділок, 30 липня, близько 18:45 години, після конфлікту з батьками пішла з дому і досі не повернулася.

Олександра мешкає у Борисполі на Київщині. Її місцезнаходження наразі невідоме.

Прикмети зниклої дівчини: зріст близько 175-180 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темно-русяве довге.

Була одягнена: чорні штани, чорна футболка, бежеві кросівки.

Фото зниклої дівчинки

Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дівчинки, то правоохоронці просять негайно звернутися на спецлінію "102", або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефонами: (04595) 6-23-91 або 093-799-53-28.

Дівчинка проживає у Борисполі

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку місцеві жителі помітили групу підлітків, які затіяли небезпечні ігри на величезній висоті. Варто зазначити, що кілька школярів навіть наважилася сісти на парапет і звісити ноги вниз.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яна мати побила сина-підлітка та вигнала його вночі з дому. Жінка заперечувала свою провину та намагалася переконати оточуючих у тому, що вона не завдавала травми своїй дитині. Незважаючи на це, поліція склала на горе-мати адмінпротокол.