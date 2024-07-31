На Київщині після сварки з батьками зникла дівчинка-підліток: фото та прикмети
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У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області
Правоохоронці просять усіх небайдужих допомогти у пошуку неповнолітньої дівчини, яка у вівторок, 30 липня, пішла з дому і досі не повернулася. Мешкає підліток у Борисполі Київської області.
Дівчинка посварилася з батьками і після цього пішла у невідомому напрямку. Наразі пошуками зниклої займаються правоохоронці Київської області.
Відомо, що поліція Київщини розшукує 16-річну Олександру Луценку із Борисполя. Дівчина у понеділок, 30 липня, близько 18:45 години, після конфлікту з батьками пішла з дому і досі не повернулася.
Олександра мешкає у Борисполі на Київщині. Її місцезнаходження наразі невідоме.
Прикмети зниклої дівчини: зріст близько 175-180 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темно-русяве довге.
Була одягнена: чорні штани, чорна футболка, бежеві кросівки.
Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дівчинки, то правоохоронці просять негайно звернутися на спецлінію "102", або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефонами: (04595) 6-23-91 або 093-799-53-28.
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