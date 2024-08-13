Ночью в Киеве раздавались взрывы: сгорел военный автомобиль (видео)

В сети показали последствия

В ночь на 13 августа в Киеве раздавались взрывы. Слышали их жители Троещины.

Как выяснилось, загорелся и взорвался военный бус. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Инфо".

Предварительно это был поджог. Видео с места происшествия облетело сеть.

Отметим, что в эту ночь в Киеве неоднократно объявлялась воздушная тревога. Однако по предварительным данным, взрыв в Троещине не связан с вражескими атаками.

Правоохранители начали расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Также в сети показали, что осталось из горелого автомобиля к утру. На видео видно, что ликвидировать пламя пытаются спасатели. Однако авто уже сгорело дотла.

Напомним, в одном из районов Киева трое неизвестных подожгли эвакуационный медицинский бус, который был куплен на средства волонтеров.

Известно, что злоумышленники облили эвакуационный автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Огонь полностью уничтожил автомобиль, на котором с поля боя эвакуировали раненых защитников.

Машина была приобретена за средства, которые собрали волонтеры. Бус стоял на одной из столичных стоянок и ждал ремонта.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в киевской многоэтажке возник сильный пожар. Из окон валил густой черный дым, который было видно издалека.