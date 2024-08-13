Вночі у Києві лунали вибухи: згорів військовий автомобіль (відео)

У мережі показали наслідки

У ніч на 13 серпня, в Києві лунали вибухи. Чули їх мешканці Троєщини.

Як з'ясувалося, загорівся і вибухнув військовий бус. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Інфо".

Попередньо, це був підпал. Відео з місця події облетіло мережу.

Зазначимо, що цієї ночі в Києві неодноразово оголошувалася повітряна тривога. Однак, за попередніми даними, вибух на Троєщині не пов'язаний з ворожими атаками.

Правоохоронці розпочали розслідування. Обставини події з'ясовуються.

Також у мережі показали, що залишилося із горілого автомобіля на ранок. На відео видно, що ліквідувати полум'я намагаються рятувальники. Однак авто вже згоріло вщент.

Нагадуємо, в одному з районів Києва троє невідомих підпалили евакуаційний медичний бус, який було куплено на кошти волонтерів.

Відомо, що зловмисники облили евакуаційний автомобіль легкозаймистою рідиною, а потім підпалили. Вогонь повністю знищив авто, на якому з поля бою евакуювали поранених захисників.

Машину було придбано за кошти, які зібрали волонтери. Бус стояв на одній зі столичних стоянок і чекав на ремонт.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у київській багатоповерхівці виникла сильна пожежа. З вікон валив густий чорний дим, що було видно здалеку.